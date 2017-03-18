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Константин Лепехин: между "Спартком" и "Локомотивом" нет пропасти в классе и мастерстве

Ветеран "Зенита" Константин Лепёхин высказал мнение о предстоящем матче 20-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Локомотивом".

"Остановить "Спартак" будет трудно, команда сейчас очень мотивирована и сделает всё возможное, чтобы сохранить лидерство. Впрочем, "Локомотив" - крепкая команда, так что всё возможно.

Самедов в этом матче сыграет свою роль. Сколько матчей с ним помню, во всех он был собран и мотивирован. Я бы сказал, это одно из его самых положительных качеств, и я не думаю, что против "Локомотива" что-то изменится. Про Ари говорить труднее. Не знаю, забьёт ли он. Любой гол – это отчасти везение, стечение обстоятельств, и каждый матч эти обстоятельства могут меняться. В любом случае могу сказать, что любой футболист против своего бывшего клуба выкладывается сильнее обычного.

Итоговый счёт матча предсказать сложно. Думаю, голов будет не много. Может быть, больше одного, но голевой феерии я бы не ждал – такие матчи всегда очень сложно проходят. Повторюсь, встречаются команды равного уровня, тут нет большой пропасти в классе, мастерстве, поэтому матч будет напряженным и ничейным", - цитирует Лепёхина "Чемпионат".
Теги: Лепехин Спартак Локомотив
Сегодня, 08:24
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