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Агент: переход Яя Туре в "Манчестер Юнайтед"? Почему бы и нет

Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, сообщил, что его клиент готов рассмотреть возможность перехода в "Манчестер Юнайтед".

"Мы официально начали обсуждать предложения других клубов. Мы до 15 марта ожидали каких-либо действий от "Манчестер Сити", потому что Яя любит эту команду и хотел бы в ней остаться, но теперь мы вынуждены начать переговоры. У нас есть три варианта. Речь не идёт о переходе в Китай или MLS. Яя будет играть в Европе. Я общался с клубами из разных стран, в частности Италии и Испании.

Переход в "Манчестер Юнайтед"? Почему бы и нет. Жозе Моуринью - очень хороший тренер, а Златан Ибрагимович играл вместе с Туре за "Барселону". Я понимаю, что эти два клуба являются злейшими врагами, но это не наша проблема - это проблема руководства "Манчестер Сити". Оно молчит, и теоретически завтра мы можем подписать контракт с другой командой, и для них будет уже поздно", - цитирует Селюка "Чемпионат" со ссылкой на Sky Sports.
Теги: Туре Селюк
Сегодня, 08:47
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