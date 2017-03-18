"Барселона" проявляет интерес к Усману Дембеле

Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле привлек внимание селекционеров "Барселоны", передает Bild.



По информации источника, в декабре сине-гранатовые провели переговоры с 19-летним французом и оценили возможность трансфера по окончании сезона.



Контракт Дембеле с "Боруссией" рассчитан до 2021 года без опции выкупа.