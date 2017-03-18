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"Барселона" проявляет интерес к Усману Дембеле
Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле привлек внимание селекционеров "Барселоны", передает Bild.
По информации источника, в декабре сине-гранатовые провели переговоры с 19-летним французом и оценили возможность трансфера по окончании сезона.
Контракт Дембеле с "Боруссией" рассчитан до 2021 года без опции выкупа.
По информации источника, в декабре сине-гранатовые провели переговоры с 19-летним французом и оценили возможность трансфера по окончании сезона.
Контракт Дембеле с "Боруссией" рассчитан до 2021 года без опции выкупа.
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