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"Барселона" проявляет интерес к Усману Дембеле

Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле привлек внимание селекционеров "Барселоны", передает Bild.

По информации источника, в декабре сине-гранатовые провели переговоры с 19-летним французом и оценили возможность трансфера по окончании сезона.

Контракт Дембеле с "Боруссией" рассчитан до 2021 года без опции выкупа.
Теги: Барселона Боруссия Д
Сегодня, 08:50
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