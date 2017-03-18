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Магомед Оздоев: думаю, в матче с ЦСКА добьемся хорошего результата

Полузащитник "Терека" Магомед Оздоев поделился ожиданиями от предстоящей встрече с ЦСКА в рамках 20-го тура премьер-лиги.

"Мы хорошо готовились к этой встрече. После тяжелого матча в Ростове был восстановительный день, потом выходной. Думаю, к игре с ЦСКА подойдем в 100-процентной готовности.

Этот матч очень важен для нас. Постараемся дать бой и показать хорошую игру. ЦСКА - один из лидеров РФПЛ. Предстоит хороший матч. Нам нужно выстоять и показать хорошую игру, свой ритм и темп. Думаю, добьемся хорошего результата", - цитирует Оздоева пресс-служба "Терека".
Теги: Оздоев Терек ЦСКА
Сегодня, 09:14
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№1 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 10:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Все решат деньги.
Регистрация: 26.06.2008
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