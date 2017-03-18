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"Амкар" на выезде разгромил "Томь" в турнире молодежных команд

В матче 20-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Амкар" забил три мяча в ворота "Томи".

Молодежное первенство. 20 тур

"Томь" - "Амкар" - 0:3

Гол: Гооге, 5, 80, Разделкин, 66 (пен.)

"Томь": Олифиренко, Бобров, Баблюк, Карымов, Файзулин, Огарев, Антух, Антипов, Лысков (Зарубин, 57), Зорин, Рыков

"Амкар": Красильников, Бурков, Гусейнов, Тарасов, Аушев, Вазитдинов, Филиппов, Енев (Жуковский, 46), Разделкин, Трунин, Гооге

Предупреждения: Тарасов, 16, Аушев, 70
Теги: Амкар Томь
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