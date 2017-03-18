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"Краснодар": Ари ждал предложения от мифического клуба из Китая и стал отбывать номер
Спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин прокомментировал слова форварда "Локомотива" Ари, который пожаловался на то, что зимой его заставляли перейти в "Галатасарай" и сорвали трансфер в Китай.
"Мы предложили футболисту на выбор найденные нами варианты с "Галатасараем" и с китайским "Хэнаном". Поверьте, подавляющее большинство возрастных игроков РФПЛ были бы рады таким раскладам, тем более и там, и там Ари видели как основного центрфорварда.
Китайцы сделали "Краснодару" официальное предложение о выкупе, сумма которого более чем устроила наш клуб. Игроку они давали зарплату больше, чем он получал у нас. Все складывалось так, как мы с игроком совместно планировали. Но агент игрока и сам Ари неожиданно категорически отказались от общения с "Хэнаном". Агент даже перестал выходить на связь с нашим генеральным директором.
Ари, когда попросили его внести ясность, сказал, что ему это не интересно, поскольку вскоре его представитель принесет нам предложение от другого китайского клуба, который якобы готов дать футболисту зарплату в два раза больше.Мы не возражали, обговорили дедлайн. Но ни в указанные сроки, ни позже, никакого предложения агент Ари не принес.
Мы имеем хорошие контакты на китайском рынке и вскоре смогли выяснить, что своего реального варианта у Ари и его агента не было. Если футболист говорит, что такой вариант был, то попросите его показать официальное предложение. Пока Ари ждал, когда получит огромное предложение от мифического клуба, он фактически стал отбывать номер. Если кто-то думает, что в команде премьер-лиги ему позволят тренироваться в полноги, то он заблуждается.
После общения руководства клуба и тренерского штаба было принято совместное решение на время перевести Ари в молодежный состав, что никак не противоречило условиям трудового договора с игроком.В последствии была активирована ситуация по "Локомотиву" и мы отпустили Ари в аренду, пожелав ему удачи", - цитирует Зинина "Матч ТВ".
"Мы предложили футболисту на выбор найденные нами варианты с "Галатасараем" и с китайским "Хэнаном". Поверьте, подавляющее большинство возрастных игроков РФПЛ были бы рады таким раскладам, тем более и там, и там Ари видели как основного центрфорварда.
Китайцы сделали "Краснодару" официальное предложение о выкупе, сумма которого более чем устроила наш клуб. Игроку они давали зарплату больше, чем он получал у нас. Все складывалось так, как мы с игроком совместно планировали. Но агент игрока и сам Ари неожиданно категорически отказались от общения с "Хэнаном". Агент даже перестал выходить на связь с нашим генеральным директором.
Ари, когда попросили его внести ясность, сказал, что ему это не интересно, поскольку вскоре его представитель принесет нам предложение от другого китайского клуба, который якобы готов дать футболисту зарплату в два раза больше.Мы не возражали, обговорили дедлайн. Но ни в указанные сроки, ни позже, никакого предложения агент Ари не принес.
Мы имеем хорошие контакты на китайском рынке и вскоре смогли выяснить, что своего реального варианта у Ари и его агента не было. Если футболист говорит, что такой вариант был, то попросите его показать официальное предложение. Пока Ари ждал, когда получит огромное предложение от мифического клуба, он фактически стал отбывать номер. Если кто-то думает, что в команде премьер-лиги ему позволят тренироваться в полноги, то он заблуждается.
После общения руководства клуба и тренерского штаба было принято совместное решение на время перевести Ари в молодежный состав, что никак не противоречило условиям трудового договора с игроком.В последствии была активирована ситуация по "Локомотиву" и мы отпустили Ари в аренду, пожелав ему удачи", - цитирует Зинина "Матч ТВ".
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