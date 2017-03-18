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Тони Пулис: Венгер хочет тренировать "Арсенал" до тех пор, пока его не проводят в ящике

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис высказал мнение о наставнике "Арсенала" перед домашним матчем 29-го тура АПЛ.

"У меня такое чувство, что Арсен хочет тренировать "Арсенал" до тех пор, пока его не проводят в ящике. Венгер помешан на футболе. Полагаю, что руководство "Арсенала" полностью ему доверяет. Он войдет в историю как величайший тренер "Арсенала". Думаю, он хочет работать с командой еще пять-шесть лет.

Он фантастический менеджер. Арсен до сих пор тренирует один из великих клубов Европы, и они могут финишировать в четверке и выиграть Кубок Англии. Это было бы здорово.

Наши стычки с Венгером? Мы просто два любящих соревноваться человека, которые живут этим", – сказал Пулис.

Sports.ru
Теги: Венгер Пулис
Сегодня, 10:59
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