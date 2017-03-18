Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:47
Рой Кин: почему мы должны слушать этот мусор? Может, "МЮ" слишком великая команда для Моуринью? (2)
Рой Кин: почему мы должны слушать этот мусор? Может, "МЮ" слишком великая команда для Моуринью? (2)
Вчера 23:48
Андрей Созин: будет очень жаль, если "Ростов" не выйдет в еврокубки на следующий сезон (4)
Андрей Созин: будет очень жаль, если "Ростов" не выйдет в еврокубки на следующий сезон (4)
Вчера 22:52
"Метц" с минимальным счетом обыграл "Бастию"
"Метц" с минимальным счетом обыграл "Бастию"
Вчера 22:44
Алексей Лунин: Нимели выглядел особенно хорошо
Алексей Лунин: Нимели выглядел особенно хорошо
Вчера 22:08
Ринат Билялетдинов: болельщики "Локомотива" могут провоцировать Самедова в матче со "Спартаком" (10)
Ринат Билялетдинов: болельщики "Локомотива" могут провоцировать Самедова в матче со "Спартаком" (10)
Вчера 21:15
Сергей Брызгалов получил травму (2)
Сергей Брызгалов получил травму (2)
Вчера 20:52
"Анжи" благодаря голу Прудникова обыграл "Оренбург" (5)
"Анжи" благодаря голу Прудникова обыграл "Оренбург" (5)
Вчера 20:34
Андрес Иньеста: если мы правильно используем свои сильные стороны, то сможем победить "Ювентус"
Андрес Иньеста: если мы правильно используем свои сильные стороны, то сможем победить "Ювентус"
"Локомотив" поздравил Дмитрия Тарасова с 30-летием
"Локомотив" поздравил своего полузащитника Дмитрия Тарасова с днём рождения.
"Сегодня исполняется 30 лет полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Тарасову. Это прирождённый боец, который всегда борется до конца. Минуя жизненные трудности, восстанавливаясь после серьёзных травм, Дмитрий становился только сильнее.
Это пример истинного товарищества - одноклубники ценят Дмитрия за готовность поддержать словом и делом каждого, кто в этом нуждается. Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, новых успехов с командой!" - гласит сообщение на официальном сайте "Локо".
"Сегодня исполняется 30 лет полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Тарасову. Это прирождённый боец, который всегда борется до конца. Минуя жизненные трудности, восстанавливаясь после серьёзных травм, Дмитрий становился только сильнее.
Это пример истинного товарищества - одноклубники ценят Дмитрия за готовность поддержать словом и делом каждого, кто в этом нуждается. Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, новых успехов с командой!" - гласит сообщение на официальном сайте "Локо".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.