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"Локомотив" поздравил Дмитрия Тарасова с 30-летием

"Локомотив" поздравил своего полузащитника Дмитрия Тарасова с днём рождения.

"Сегодня исполняется 30 лет полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Тарасову. Это прирождённый боец, который всегда борется до конца. Минуя жизненные трудности, восстанавливаясь после серьёзных травм, Дмитрий становился только сильнее.

Это пример истинного товарищества - одноклубники ценят Дмитрия за готовность поддержать словом и делом каждого, кто в этом нуждается. Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, новых успехов с командой!" - гласит сообщение на официальном сайте "Локо".
Теги: Локомотив Тарасов
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:02) #
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да не переведутся свиньи в локо.
Регистрация: 7.03.2016
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