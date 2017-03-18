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Игорь Беланов: сейчас пародия, а не футбол. Почему не стал тренером? Хочу еще пожить

Бывший украинский нападающий, обладатель "Золотого мяча"-1986 Игорь Беланов вспомнил о временах в киевском "Динамо" времен Валерия Лобановского.

- Скучаете сейчас по славе?

– Нет. Скучаю по ребятам, по нашей игре. Помните матч с «Университатией»? 3:0 на 13-й минуте – и это 1/8 финала Кубка кубков. Их вратарь уже не знал, кому мяч бросать. Вот по этому скучаю. По атмосфере, по накалу страстей, по реву трибун, по эйфории и кайфу от побед.

Сейчас же пародия, а не футбол. Вообще не вижу такой игры у «Динамо» – где скорость, переводы, прессинг? Может еще что-то показывает «Шахтер», у него есть скоростные футболисты. Но они проиграли «Сельте», считаю, как раз из-за физики. Сейчас этому уделяется мало внимания.

- Вы были самым быстрым в «Динамо» – правда, что пробегали 100 метров за 10,5?

– Нет, никогда я не бегал 100 метров. Смысл? Я же не бегал в матче от своих до чужих ворот. На 50-60 метрах – да, был самый быстрый.

Если Рац, Яковенко и другие были выносливые – могли обогнать на круг-два, когда кросс бежали, то моим козырем была скорость и рывок. Стартовая у меня – просто сумасшедшая. Если я первый стартовал, шансов у защитников не было.

Но важно еще хитрым быть. Потому что защитник станет в 3-4 метрах от тебя – и все, как ты убежишь? Я же постоянно смотрел, как защитник располагается. Специально разворачиваюсь спиной к нему, но параллельно ищу пространство, куда можно рвануть.

Заваров или Рац забрасывает за спину – и я резко ухожу. Я же одессит, хитрый. А с ребятами у меня была сыгранность на подсознательном уровне, чувствовали друг друга спиной.

– Почему не стали тренером?

– Хочу еще пожить. Это же электрический стул. Все время на нервах. А я такой человек, что близко принимаю все к сердцу. Постоянно пришлось бы стресс снимать – так спиться можно.

Да и Василич (Лобановский – прим.) как-то сказал: это не твое, у тебя есть имя, надо этим пользоваться, создавать, помогать молодежи.

- Смог бы Игорь Беланов образца 1986 года получить «Золотой мяч»-2017?

– Легко. Но если бы играл в том «Динамо».

– А та команда смогла бы в современном футболе добиться успеха?

– Даже не сомневаюсь. Рвали бы всех, как тузик тряпку, чудеса бы творили. Сейчас все в линию играют – только забрасывай и беги. И это не просто красивые слова. Нас еще тогда называли за границей командой 21-го века, – цитирует Беланова Tribuna.
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 12:37
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(1)
№2 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 13:04) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Увы, но только Теперь мы понимаем, это был ЗОЛОТОЙ. ВЕК нашего футбола.
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: fits (Сегодня, 12:58) #
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  •  (3)

Блин, и сейчас перед глазами стоит, как в финале ЧЕ с голландцами
дали пенальти в их ворота...
Беланов взял мяч и никому не отдал, решил сам...
И не забил...
Это был пик его карьеры...
Обидное поражение... Ван Бастен был тогда на кураже...
Регистрация: 6.10.2016
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