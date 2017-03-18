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Игорь Беланов: сейчас пародия, а не футбол. Почему не стал тренером? Хочу еще пожить
Бывший украинский нападающий, обладатель "Золотого мяча"-1986 Игорь Беланов вспомнил о временах в киевском "Динамо" времен Валерия Лобановского.
- Скучаете сейчас по славе?
– Нет. Скучаю по ребятам, по нашей игре. Помните матч с «Университатией»? 3:0 на 13-й минуте – и это 1/8 финала Кубка кубков. Их вратарь уже не знал, кому мяч бросать. Вот по этому скучаю. По атмосфере, по накалу страстей, по реву трибун, по эйфории и кайфу от побед.
Сейчас же пародия, а не футбол. Вообще не вижу такой игры у «Динамо» – где скорость, переводы, прессинг? Может еще что-то показывает «Шахтер», у него есть скоростные футболисты. Но они проиграли «Сельте», считаю, как раз из-за физики. Сейчас этому уделяется мало внимания.
- Вы были самым быстрым в «Динамо» – правда, что пробегали 100 метров за 10,5?
– Нет, никогда я не бегал 100 метров. Смысл? Я же не бегал в матче от своих до чужих ворот. На 50-60 метрах – да, был самый быстрый.
Если Рац, Яковенко и другие были выносливые – могли обогнать на круг-два, когда кросс бежали, то моим козырем была скорость и рывок. Стартовая у меня – просто сумасшедшая. Если я первый стартовал, шансов у защитников не было.
Но важно еще хитрым быть. Потому что защитник станет в 3-4 метрах от тебя – и все, как ты убежишь? Я же постоянно смотрел, как защитник располагается. Специально разворачиваюсь спиной к нему, но параллельно ищу пространство, куда можно рвануть.
Заваров или Рац забрасывает за спину – и я резко ухожу. Я же одессит, хитрый. А с ребятами у меня была сыгранность на подсознательном уровне, чувствовали друг друга спиной.
– Почему не стали тренером?
– Хочу еще пожить. Это же электрический стул. Все время на нервах. А я такой человек, что близко принимаю все к сердцу. Постоянно пришлось бы стресс снимать – так спиться можно.
Да и Василич (Лобановский – прим.) как-то сказал: это не твое, у тебя есть имя, надо этим пользоваться, создавать, помогать молодежи.
- Смог бы Игорь Беланов образца 1986 года получить «Золотой мяч»-2017?
– Легко. Но если бы играл в том «Динамо».
– А та команда смогла бы в современном футболе добиться успеха?
– Даже не сомневаюсь. Рвали бы всех, как тузик тряпку, чудеса бы творили. Сейчас все в линию играют – только забрасывай и беги. И это не просто красивые слова. Нас еще тогда называли за границей командой 21-го века, – цитирует Беланова Tribuna.
- Скучаете сейчас по славе?
– Нет. Скучаю по ребятам, по нашей игре. Помните матч с «Университатией»? 3:0 на 13-й минуте – и это 1/8 финала Кубка кубков. Их вратарь уже не знал, кому мяч бросать. Вот по этому скучаю. По атмосфере, по накалу страстей, по реву трибун, по эйфории и кайфу от побед.
Сейчас же пародия, а не футбол. Вообще не вижу такой игры у «Динамо» – где скорость, переводы, прессинг? Может еще что-то показывает «Шахтер», у него есть скоростные футболисты. Но они проиграли «Сельте», считаю, как раз из-за физики. Сейчас этому уделяется мало внимания.
- Вы были самым быстрым в «Динамо» – правда, что пробегали 100 метров за 10,5?
– Нет, никогда я не бегал 100 метров. Смысл? Я же не бегал в матче от своих до чужих ворот. На 50-60 метрах – да, был самый быстрый.
Если Рац, Яковенко и другие были выносливые – могли обогнать на круг-два, когда кросс бежали, то моим козырем была скорость и рывок. Стартовая у меня – просто сумасшедшая. Если я первый стартовал, шансов у защитников не было.
Но важно еще хитрым быть. Потому что защитник станет в 3-4 метрах от тебя – и все, как ты убежишь? Я же постоянно смотрел, как защитник располагается. Специально разворачиваюсь спиной к нему, но параллельно ищу пространство, куда можно рвануть.
Заваров или Рац забрасывает за спину – и я резко ухожу. Я же одессит, хитрый. А с ребятами у меня была сыгранность на подсознательном уровне, чувствовали друг друга спиной.
– Почему не стали тренером?
– Хочу еще пожить. Это же электрический стул. Все время на нервах. А я такой человек, что близко принимаю все к сердцу. Постоянно пришлось бы стресс снимать – так спиться можно.
Да и Василич (Лобановский – прим.) как-то сказал: это не твое, у тебя есть имя, надо этим пользоваться, создавать, помогать молодежи.
- Смог бы Игорь Беланов образца 1986 года получить «Золотой мяч»-2017?
– Легко. Но если бы играл в том «Динамо».
– А та команда смогла бы в современном футболе добиться успеха?
– Даже не сомневаюсь. Рвали бы всех, как тузик тряпку, чудеса бы творили. Сейчас все в линию играют – только забрасывай и беги. И это не просто красивые слова. Нас еще тогда называли за границей командой 21-го века, – цитирует Беланова Tribuna.
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