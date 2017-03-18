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"Урал" - "Рубин": стартовые составы

Стали известны составы "Урала" и "Рубина" на матч 20-го тура РФПЛ.

"Урал": Заболотный, Динга, Новиков, Кулаков, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Манучарян, Лунгу, Ильин.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Табидзе, Павленко, Панков, Бугуи, Меркулов, Глушков, Коробов, Ломакин, Серченков, Щербаков.

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ахметов, Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Устинов, Санчес, Махатадзе, Камболов, Ткачук, Лестьенн.
Теги: Урал Рубин
Сегодня, 13:27
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