Не думай о Томске свысока. Сибиряки обыграли рвущийся на евроарену "Амкар"

Чемпионат России



20 тур



Томь 1-0 Амкар



Гол: Кузнецов, 24



"Томь": Солосин, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин, Попов, Чуперка, Кузнецов (Большунов, 84), Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 75).



"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев (Йовичич, 75), Костюков (Зайцев, 57), Гол, Огуде, Гасилин (Салугин, 61), Бодул.



Предупреждения: Осипов, 35, Пугин, 37, Попов, 49 - Гол, 46, Конде, 61, Зайцев, 78, Идову, 84, Бодул, 90+1 Кузнецов, 24Солосин, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин, Попов, Чуперка, Кузнецов (Большунов, 84), Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 75).Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев (Йовичич, 75), Костюков (Зайцев, 57), Гол, Огуде, Гасилин (Салугин, 61), Бодул.Осипов, 35, Пугин, 37, Попов, 49 - Гол, 46, Конде, 61, Зайцев, 78, Идову, 84, Бодул, 90+1

Похороненная всеми "Томь" неожиданно воспрянула и расправилась в родных стенах с проводящим отличный сезон "Амкаром".рассказывает о сенсации в сибирско-уральском противостоянии.Поединок "Томи" и "Амкара" вполне можно назвать многострадальным. А все потому, что долгое время не было точно известно, где же он состоится. Предварительно местом проведения встречи была названа Пермь, и казалось, что других вариантов и не будет. Однако в конце прошлой недели поклонников томской команды ждала радостная весть – их любимцы все-таки вернулись на родную арену "Труд", газон которой титаническими усилиями был приведен в более-менее приличное качество.Болельщики "Томи" не имели возможности поддержать ее с 5 ноября, когда в Сибирь приезжал "Спартак". С тех пор подопечные Валерия Петракова провели два формально домашних матча на полях своих соперников. И вот они снова дома! Именно этот фактор был, пожалуй, главным козырем в малюсенькой колоде томичей, которые после зимнего исхода лидеров и тотального омоложения едва ли способны подняться с последнего места. Очевидно, что только чудо может спасти их от вылета, однако сдаваться на милость победителей и раздавать очки направо и налево "Томь" явно не собирается."Амкару", впрочем, на намерения противника было наплевать. Пермяки отправлялись в Томск исключительно за тремя пунктами, ибо команда Гаджи Гаджиева ныне ведет жесточайшую борьбу с целым сонмом претендентов на путевки в Лигу Европы, а в такой ситуации ни в коем случае нельзя допускать осечку в противостоянии с откровенным аутсайдером.Надо заметить, что в последние годы у матчей этих коллективов в Томске наметилась очевидная тенденция – три предыдущих поединка на "Труде" принесли нулевые ничьи (и вообще пять последних свиданий томичей с пермяками завершились без голов). "Амкар" и вовсе забивал сибирякам на их поле аж в июне 2009-го, тогда же он последний раз увозил с их арены три очка. С другой стороны, "Томь" не знала вкуса побед над уральцами в шести матчах кряду, и на этом промежутке истории она ни разу не поражала их ворота.Нелишним будет напомнить и такие цифры: подшефные Петракова к сегодняшнему дню подошли с серией из пяти поражений подряд, а без викторий они обходились двенадцать туров, причем в этих поединках томские футболисты заработали всего два очка.У "Амкара" своя проблема: в текущем сезоне он лишь однажды побеждал за пределами родного города (в Грозном), а из четырех предыдущих выездных встреч проиграл три.В чем команде Валерия Петракова нельзя отказать, так это в желании бороться. Игроки "Томи" прекрасно понимают, что в нынешнем составе у них нет практически никаких шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге, однако в каждом матче сражаются и стремятся создать сопернику проблемы. Первый тайм отчетного поединка стал наилучшей иллюстрацией воли сибиряков."Амкар" вполне ожидаемо с первых минут завладел территориальным перевесом и повел планомерную, хотя и не очень массированную осаду томской крепости. Однако в атаке у пермяков не получалось абсолютно ничего.И даже более того – хозяева во время своих редких вылазок на чужую половину поля выглядели острее! В частности, уже на 7-й минуте Пугин после заброса за спины уральским оборонцам вырвался на свидание с Хомичем, но тот, вовремя прочитав ситуацию, выскочил навстречу хавбеку "Томи", и Алексей вынужден был пнуть мячом в голкипера.Пугин вообще был очень активен до перерыва, и не без его стараний случилось историческое событие – подшефные Петракова забили свой первый гол после зимней паузы! Алексей заработал опаснейший штрафной, а Сергей Кузнецов забросил мяч в ближнюю "девятку" по такой траектории, что у Хомича не было и тени шанса выручить "Амкар".Первый точный удар 30-летнего полузащитника в нынешнем чемпионате.В следующей же своей атаке пермяки получили право на угловой, после подачи коего Гасилин переправил мяч в сетку после скидки Бодула, однако проделал это из явного офсайда. Больше гости до перерыва не создали ни одного момента, если не считать неточный удар головой в исполнении Идову (мог он превратиться и в передачу на партнера, однако Гасилин немного не успел).В раздевалку томичи уходили под овацию, а пермяки – в ожидании хорошей взбучки.Трудно сказать, о чем Гаджи Муслимович беседовал со своими ребятами в перерыве, но на самом старте второго тайма никаких результатов этого внушения заметно не было. Уральцы сидели на собственной половине поля и допускали просто кошмарные ошибки в передачах.Впрочем, продолжалось сие недолго, и вскоре "Томь" была вынуждена вернуться к обороне своих ворот.Которая хозяевам удавалась в полной мере. "Амкар" повис на их штрафной площадке соперника, а толку с этого было чуть. Вернее, не было вообще. Лишь на исходе часа игрового времени пермяки сотворили хоть что-то, когда Гиголаева отыскали дальним пасом в районе левого угла вратарской, однако Роланд не очень хорошо обработал мяч и тем самым позволил Баляйкину в отчаянном броске обезвредить угрозу.Видя, что его подопечные ничего не могут сделать, наставник "Амкара" занялся переменами в составе, в течение нескольких минут выпустив на поле Зайцева и Салугина. Последний чуть было не воспользовался оплошностью томичей, но еще перед тем проблемы гостям едва не привез Хомич, выронив мяч в простейшей ситуации.Ближе к финишу встречи "Томь" даже начала достаточно активно бегать в контратаки, и если бы не частые ошибки хозяев, они могли снять вопрос о победителе матча задолго до финального свистка.Пермская же команда даже навала, как такового, организовать не сумела.И все-таки шанс на спасение у "Амкара" был. На 80-й минуте Баляйкин, прерывая прострел Салугина слева, головой сбросил мяч на Занева, и капитан гостей нанес, казалось, мертвый удар, но Солосин сотворил потрясающий сейв, отразив мяч то ли в перекладину, то ли в штангу, то ли и то, и другое. Фортуна нередко улыбается тем, кто этого не заслуживает, однако сегодня "Томь" была достойна ее милости.Скандирование, вынесенное в подзаголовок, по ходу текущего сезона регулярно раздавалось в адрес "Ростова". Однако за отчетный поединок его можно без всяких сомнений прокричать подопечным Валерия Петракова. Их уже все похоронили, а сибиряки ответили на это заслуженной победой над командой, туром ранее одолевшей "Зенит" и стремящейся в Европу. Означает ли это, что "Томь" возвращается в борьбу за выживание? Думаю, что нет, но подарок своим болельщикам она преподнесла отменный.Ну а для "Амкара" это поражение, конечно, стало страшным ударом. Причем сие касается не только результата, а и игры, продемонстрированной пермяками. Как бы данный результат не аукнулся им на финише чемпионата... При этом Гаджиеву нужно срочно что-то делать с "выездном синдромом" – он становится настоящей бедой для уральского коллектива.