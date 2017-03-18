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Гаджи Гаджиев: сыграли не так, как должна играть профессиональная команда

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев дал оценку проигранному матчу с "Томью" (0:1).

"Самое серьёзное замечание к команде это то, что в нескольких эпизодах и в эпизоде с забитым голом, играли не так, как должна играть профессиональная и организованная команда. Одни одно делают, другие - что-то другое. И наказание последовало. Жаль, что потеряли очки, надо еще добавлять.

В конце было сложно, когда вся команда в штрафной, в пас не разыграешь, подачи были некачественные, борьба за мяч была некачественной. Тем не менее надо поздравить "Томь" и ее болельщиков с победой", - сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Гаджиев Амкар
Сегодня, 13:45
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6
(0)
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (0)
online

Павел Занозин?Подлинная учетная запись @zanozin 1 ч.1 час назад
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"Амкар" - это Робин Гуд российского футбола. Отбирает очки у богатых и отдаёт их бедным.

Хорошо сказал.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Сегодня, 14:30) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Спишем этот результат на фактор своего поля.
Регистрация: 4.10.2016
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 14:24) #
  • +3
  •  (5)

Не купили вам судью в этот раз, вот и сливаете ребятам 20 летним. Профи, блин
Регистрация: 23.09.2008
№3 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:13) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи! Как же так! Ваш могучий и авторитетный тренер слил молодняку Томи...
лизали...лизали ему очко...и тут такое...бЯда...


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№2 Написал: kobr (Сегодня, 13:50) #
  • +3
  •  (5)

Больше похоже на отдачу какого то старого долга...
Регистрация: 24.10.2006
№1 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 13:48) #
  • +1
  •  (9)

Хач поставил на тотализаторе на победу Томи,вот и результат.
Регистрация: 24.11.2016
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