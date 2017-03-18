Гаджи Гаджиев: сыграли не так, как должна играть профессиональная команда

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев дал оценку проигранному матчу с "Томью" (0:1).



"Самое серьёзное замечание к команде это то, что в нескольких эпизодах и в эпизоде с забитым голом, играли не так, как должна играть профессиональная и организованная команда. Одни одно делают, другие - что-то другое. И наказание последовало. Жаль, что потеряли очки, надо еще добавлять.



В конце было сложно, когда вся команда в штрафной, в пас не разыграешь, подачи были некачественные, борьба за мяч была некачественной. Тем не менее надо поздравить "Томь" и ее болельщиков с победой", - сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол".