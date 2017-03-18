Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Гендиректор "Томи": после победы над "Амкаром" радовались, как будто выиграли чемпионат

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселёв поделился впечатлениями от матча 20-го тура РФПЛ с "Амкаром" (1:0).

"Ребятишки старались, бились и заслуженно победили. В раздевалке была такая радость, как будто мы выиграли чемпионат мира. Такие победы сближают. Приехали родители некоторых ребят из близлежащих городов, в частности родители Дмитрия Сасина приехали из Кемерово. Встречали команду в подтрибунном помещении.

В раздевалке Петраков обнял и поцеловал всех ребят. Губернатор Томска Сергей Анатольевич Жвачкин позвонил, поздравил ребят и главного тренера. Дали футболистам три выходных, чтобы съездили домой. А потом снова работать", - цитирует Киселёва "Чемпионат".
Теги: Томь
Сегодня, 14:04
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 14:25) #
  • 0
  •  (0)
online

до чего довели команду.... в который раз


--------------------
Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.