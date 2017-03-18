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Валерий Рейнгольд: игра "Локомотива" со "Спартаком" - это будет настоящее дерби
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком".
"Эта игра будет для "Спартака" тяжелой. "Локомотив" проиграл предыдущий матч "Краснодару", но мне понравилась игра команды - там была настоящая борьба. И со "Спартаком" будет настоящее дерби.
Если красно-белые сыграют так же, как в первом тайме с "Анжи", это будет чревато потерей очков. Надо играть так, как они выступали против махачкалинского клуба во втором тайме - когда, очевидно, получили нагоняй от Карреры", - цитируют Рейнгольда "Известия".
"Эта игра будет для "Спартака" тяжелой. "Локомотив" проиграл предыдущий матч "Краснодару", но мне понравилась игра команды - там была настоящая борьба. И со "Спартаком" будет настоящее дерби.
Если красно-белые сыграют так же, как в первом тайме с "Анжи", это будет чревато потерей очков. Надо играть так, как они выступали против махачкалинского клуба во втором тайме - когда, очевидно, получили нагоняй от Карреры", - цитируют Рейнгольда "Известия".
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