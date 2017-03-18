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Мемфис Депай: я не злюсь на Моуринью, я был недостаточно хорош для него

Полузащитник "Лиона" Мемфис Депай рассказал об уходе из "Манчестер Юнайтед", в составе которого он провел полтора сезона.

"Я не злюсь на Моуринью. На тренировках я делал то, что должен был. Конечно, его выбор был мне непонятен, но он главный тренер. Мне оставалось только принимать его решения. Думаю, я был недостаточно хорош для него. Но все в порядке, я покажу то, что умею, здесь. Я вернусь на самый высокий уровень, и посмотрим, что будет дальше.

Уход из "Манчестер Юнайтед"? Это было несложно. Я молод, и мне нужно играть. До перехода в "Лион" в последний раз я провел на поле 90 минут год назад. Это невероятно", – цитирует Депая "Советский спорт" со ссылкой на Goal.
Теги: Депай Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:30
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