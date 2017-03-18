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Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого
Главный тренер "Армкара" Гаджи Гаджиев на пресс-конференции после матча с "Томью" (0:1) назвал причины поражения.
- Первое – поздравляю «Томь» с победой. Результат нас не то, что огорчает, но даже и возмущает. Но надо сказать слова хорошие в адрес соперников, которые играли от сердца, от души. Понятно, что мы чуть лучше готовы, могли сыграть и лучше. Поле, конечно, мешало, но оно не хуже чем в той же Казани, где мяч тоже дробил и мешал вести созидательную игру. Но главное – не это. Можно было играть несколько по-другому. В конце был навал, силовое давление, но подачи были некачественные. Плюс томичи могли убегать в контратаки, что они и делали.
- Показалось, что в первом тайме ваша команда выглядела несколько вальяжно. Как вы думаете, на результат матча сказалась недооценка соперника?
- Может быть и да. Это сидит в подкорке и это сложно вымести из головы. Мы предпринимали для этого много шагов, но я не думаю, что это главная причина. Возможно, это и касалось каких-то одного двух игроков и нескольких отрезков, такое было. Но в целом команде я бы это замечание не сделал.
- С учетом нашего дружеского отношения к «Амкару», скажите, пожалуйста – вы ставите перед собой задачу побороться за путевку в еврокубки?
- За зону еврокубков борется много команд.- «Ростов», «Краснодар», «Рубин», «Локомотив» недалеко... Такие задачи ставить должен перед собой клуб. Но для этого надо приобретать квалифицированных игроков или сохранять тех, кого вырастили. Мы не можем себе позволить ни того ни другого. Команды, которые строят свою политику таким образом, как мы, обычно не ставят такие задачи. Мы ставим задачи, связанные с локальными вещами – повышать свой уровень подготовленности, играть как можно лучше в каждом матче. Иногда это удается, иногда, к сожалению, нет.
ФК "Амкар"
- Первое – поздравляю «Томь» с победой. Результат нас не то, что огорчает, но даже и возмущает. Но надо сказать слова хорошие в адрес соперников, которые играли от сердца, от души. Понятно, что мы чуть лучше готовы, могли сыграть и лучше. Поле, конечно, мешало, но оно не хуже чем в той же Казани, где мяч тоже дробил и мешал вести созидательную игру. Но главное – не это. Можно было играть несколько по-другому. В конце был навал, силовое давление, но подачи были некачественные. Плюс томичи могли убегать в контратаки, что они и делали.
- Показалось, что в первом тайме ваша команда выглядела несколько вальяжно. Как вы думаете, на результат матча сказалась недооценка соперника?
- Может быть и да. Это сидит в подкорке и это сложно вымести из головы. Мы предпринимали для этого много шагов, но я не думаю, что это главная причина. Возможно, это и касалось каких-то одного двух игроков и нескольких отрезков, такое было. Но в целом команде я бы это замечание не сделал.
- С учетом нашего дружеского отношения к «Амкару», скажите, пожалуйста – вы ставите перед собой задачу побороться за путевку в еврокубки?
- За зону еврокубков борется много команд.- «Ростов», «Краснодар», «Рубин», «Локомотив» недалеко... Такие задачи ставить должен перед собой клуб. Но для этого надо приобретать квалифицированных игроков или сохранять тех, кого вырастили. Мы не можем себе позволить ни того ни другого. Команды, которые строят свою политику таким образом, как мы, обычно не ставят такие задачи. Мы ставим задачи, связанные с локальными вещами – повышать свой уровень подготовленности, играть как можно лучше в каждом матче. Иногда это удается, иногда, к сожалению, нет.
ФК "Амкар"
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