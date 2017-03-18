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"Спартак" не реализовал всю квоту билетов на матч с "Локомотивом"

На сегодняшнем матче 20-го тура премьер-лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" будет присутствовать около 27 тысяч болельщиков, передает "СЭ".

Сообщается, что "Спартак" реализовал не всю квоту и вернул "Локомотиву" 90 билетов. Изначально квота для фанатов гостей составила 6000 билетов.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:41
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11
(4)
№11 Написал: olegan кениг (Сегодня, 15:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
чучело! Куда я сваливаю?!

Слышь чухан,иди отсюда нах.,и друзей своих забери...,кусок дебила!
Регистрация: 19.03.2011
№10 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 15:27) #
  • 0
  •  (0)
online

Так так так ..... В общество по защите прав животных поступило заявление .... Дескать опять куесосят редкого голубого льва по кличке витюшка ....
Вы это .... Прекращайте безобразничать ....
Регистрация: 21.01.2016
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:10) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Виктор 88-20
как так? самый посещаемы клуб, в Москве в выходной и не собрали 6000тыс. на такой матч?!

почуяли свино.б...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: Nik1975 (Сегодня, 15:08) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Виктор 88-20
Цитата: olegan
Цитата: FanatFCSM
> вернул "Локомотиву" 90 билетов

Ты издеваешься , бомжара?

Да он eбaнaт,лишь бы написать какую нибудь чушь и резко свалить!

чучело! Куда я сваливаю?!

Цитата: vlees^^
olegan,
Это Витька,местный олигофрен smile

Ты откуда вылез шушера?

Цитата: FanatFCSM
Цитата: Виктор 88-20
как так? самый посещаемы клуб, в Москве в выходной и не собрали 6000тыс. на такой матч?! И тут Миллер болельщиков, то есть Вас перекупил?)))) Ай-яй-яй!!

> вернул "Локомотиву" 90 билетов

Ты издеваешься , бомжара?

На топовый матч в Москве! Если вы такие популярные, то должны в драку собаку эти билеты розобрать!!! По меньше надо языком трендеть, какие вы популярные.

Неполноценный иди на йух,по тв увидишь и услышишь сколько там спартачей будет
Регистрация: 8.03.2017
№7 Написал: Sumrak (Сегодня, 15:06) #
  • 0
  •  (4)
online

опять витюшка... с полным ртом куев отжигает....)
Регистрация: 18.03.2017
№6 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:05) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Цитата: FanatFCSM
> вернул "Локомотиву" 90 билетов

Ты издеваешься , бомжара?

Да он eбaнaт,лишь бы написать какую нибудь чушь и резко свалить!

чучело! Куда я сваливаю?!

Цитата: vlees^^
olegan,
Это Витька,местный олигофрен smile

Ты откуда вылез шушера?

Цитата: FanatFCSM
Цитата: Виктор 88-20
как так? самый посещаемы клуб, в Москве в выходной и не собрали 6000тыс. на такой матч?! И тут Миллер болельщиков, то есть Вас перекупил?)))) Ай-яй-яй!!

> вернул "Локомотиву" 90 билетов

Ты издеваешься , бомжара?

На топовый матч в Москве! Если вы такие популярные, то должны в драку собаку эти билеты розобрать!!! По меньше надо языком трендеть, какие вы популярные.


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№5 Написал: vlees^^ (Сегодня, 14:53) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
olegan,
Это Витька,местный олигофрен smile
Регистрация: 15.03.2017
№4 Написал: olegan кениг (Сегодня, 14:53) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanatFCSM
> вернул "Локомотиву" 90 билетов

Ты издеваешься , бомжара?

Да он eбaнaт,лишь бы написать какую нибудь чушь и резко свалить!
Регистрация: 19.03.2011
№3 Написал: vlees^^ (Сегодня, 14:50) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
как так? самый посещаемы клуб, в Москве в выходной и не собрали 6000тыс. на такой матч?! И тут Миллер болельщиков, то есть Вас перекупил?)))) Ай-яй-яй!!

Сегодня будет 20к красно-белых,о чем ты витька?все видели кто в России номер 1 когда приехало 15 тысяч в Краснодар,а бледно-голубые даже 1.5 тысячи не наскребли,ржу
Регистрация: 15.03.2017
№2 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 14:49) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
как так? самый посещаемы клуб, в Москве в выходной и не собрали 6000тыс. на такой матч?! И тут Миллер болельщиков, то есть Вас перекупил?)))) Ай-яй-яй!!

> вернул "Локомотиву" 90 билетов

Ты издеваешься , бомжара?


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№1 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:48) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
как так? самый посещаемы клуб, в Москве в выходной и не собрали 6000тыс. на такой матч?! И тут Миллер болельщиков, то есть Вас перекупил?)))) Ай-яй-яй!!


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
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