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Эден Азар может не сыграть со сборной России

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар может не сыграть в товарищеском матче против команды России, сообщил в твиттере бельгийский журналист Кристоф Теро.

Отмечается, что Азар получил мышечную травму. Кроме того, футболист может пропустить и встречу со сборной Греции.
Теги: Азар Сборная Бельгии
Сегодня, 14:59
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