Эден Азар может не сыграть со сборной России

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар может не сыграть в товарищеском матче против команды России, сообщил в твиттере бельгийский журналист Кристоф Теро.



Отмечается, что Азар получил мышечную травму. Кроме того, футболист может пропустить и встречу со сборной Греции.