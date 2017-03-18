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"Краснодар" обыграл "Уфу", "Крылья Советов" переиграли "Ростов" в молодежном чемпионате

"Краснодар" одержал победу над "Уфой" в матче 20-го тура молодежного первенства России. В другом матче "молодежка" самарских "Крыльев Советов" дома победила "Ростов".

Молодежное первенство. 20 тур

"Краснодар" - "Уфа" - 3:2

Голы: Уткин, 18, Сулейманов, 41, Тихонов, 59, Кутлусурин, 69, Сулейманов, 79

"Краснодар": Латышонок, Назаров, Иванов (Черников, 48), Бородин, Голубев, Ивашин, Уткин, Текучёв (Халназаров, 90+1), Игнатьев, Сулейманов, Сергеев (Куражов, 57)

"Уфа": Бородько, Патрашко, Надеев, Хазиев, Дивеев, Виденеев, Власов, Егоров, Криворог, Кутлусурин (Мухаметшин, 85), Журавлёв (Тихонов, 49)

Предупреждения: Голубев, 28, Патрашко, 78, Назаров, 84.


"Крылья Советов" - "Ростов" - 1:0

Голы: Масальский, 24

"Крылья Советов": Шильников (Овсянников, 46), Столяров, Масальский, Лозовик, Цвейба (Ежов, 62), Богомолов, Киселёв, Киреев (Шамаев, 46), Дмитрюк (Ермолаев, 73), Визнович (Бурюкин, 46), Голенков (Садик, 46)

"Ростов": Гошев (Ермаков, 46), Сорокин (Сухомлинов, 64), Христис, Киряков, Тананеев, Забродин, Кондрюков, Вебер (Сиденко, 39), Соболь, Захаров (Дулаев, 67), Соловьёв (Ходунов, 73)

Предупреждения: Киселёв, 45, Цвейба, 50, Дулаев, 90.
Теги: Краснодар Уфа Крылья Советов Ростов
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