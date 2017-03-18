Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:37
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
02:47
Рой Кин: почему мы должны слушать этот мусор? Может, "МЮ" слишком великая команда для Моуринью? (1)
Рой Кин: почему мы должны слушать этот мусор? Может, "МЮ" слишком великая команда для Моуринью? (1)
Вчера 23:48
Андрей Созин: будет очень жаль, если "Ростов" не выйдет в еврокубки на следующий сезон (3)
Андрей Созин: будет очень жаль, если "Ростов" не выйдет в еврокубки на следующий сезон (3)
Вчера 22:52
"Метц" с минимальным счетом обыграл "Бастию"
"Метц" с минимальным счетом обыграл "Бастию"
Вчера 22:44
Алексей Лунин: Нимели выглядел особенно хорошо
Алексей Лунин: Нимели выглядел особенно хорошо
Илья Кутепов: мне всем хочется сказать: ребята, успокойтесь, еще играть 11 туров
Защитник "Спартака" Илья Кутепов уверен, что красно-белых пока преждевременно считать победителями чемпионата России.
- У команды 8 очков отрыва от второго места. Каким он должен быть, чтобы смело заявить: нас не догонят?
– 18 очков.
- За 6 туров до финиша?
– Это не важно. Просто 18. При таком комфортном преимуществе нас не догонят.
Мы хорошо стартовали, много матчей выиграли, идем на первом месте. В результате все уже с 10-го тура заговорили о чемпионстве. Отовсюду несется: "Спартак" чемпион!" Как ни включишь телевизор, видишь соответствующие опросы.
Мне всем хочется сказать: ребята, успокойтесь. Еще играть 11 туров, вся борьба впереди. Потом можно будет говорить про чемпионство сколько угодно, – цитирует Кутепова "Советский спорт".
- У команды 8 очков отрыва от второго места. Каким он должен быть, чтобы смело заявить: нас не догонят?
– 18 очков.
- За 6 туров до финиша?
– Это не важно. Просто 18. При таком комфортном преимуществе нас не догонят.
Мы хорошо стартовали, много матчей выиграли, идем на первом месте. В результате все уже с 10-го тура заговорили о чемпионстве. Отовсюду несется: "Спартак" чемпион!" Как ни включишь телевизор, видишь соответствующие опросы.
Мне всем хочется сказать: ребята, успокойтесь. Еще играть 11 туров, вся борьба впереди. Потом можно будет говорить про чемпионство сколько угодно, – цитирует Кутепова "Советский спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.