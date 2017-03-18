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Илья Кутепов: мне всем хочется сказать: ребята, успокойтесь, еще играть 11 туров

Защитник "Спартака" Илья Кутепов уверен, что красно-белых пока преждевременно считать победителями чемпионата России.

- У команды 8 очков отрыва от второго места. Каким он должен быть, чтобы смело заявить: нас не догонят?

– 18 очков.

- За 6 туров до финиша?

– Это не важно. Просто 18. При таком комфортном преимуществе нас не догонят.

Мы хорошо стартовали, много матчей выиграли, идем на первом месте. В результате все уже с 10-го тура заговорили о чемпионстве. Отовсюду несется: "Спартак" чемпион!" Как ни включишь телевизор, видишь соответствующие опросы.

Мне всем хочется сказать: ребята, успокойтесь. Еще играть 11 туров, вся борьба впереди. Потом можно будет говорить про чемпионство сколько угодно, – цитирует Кутепова "Советский спорт".
Теги: Спартак Кутепов
Сегодня, 15:28
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№2 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 15:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Илья, любо тебе !
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отовсюду несется: "Спартак" чемпион!" Как ни включишь телевизор, видишь соответствующие опросы.
всю страну слюной забрызгали уже


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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