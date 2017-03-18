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Александр Самедов и Ари - в стартовых составах "Спартака" и "Локомотива"

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Спартака" на центральный матч 20-го тура премьер-лиги на стадионе в Черкизове.



Теги: Спартак Локомотив
Сегодня, 15:40
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11
(0)
№11 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 17:16) #
  • -1
  •  (1)

АРИ!!! АРИ!!! АРИ!!! ДЕЛАЕМ БЕКОН !!!
Регистрация: 26.08.2010
№10 Написал: vlees^^ (Сегодня, 16:10) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Еще и в белой форме играем,печальная она
Регистрация: 15.03.2017
№9 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 16:10) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: styh
Ждем матч. Настрой немаловажен.

Окуёт пля от этого куя, со своими дежурными фразами, для чего для кого. Если другие обсуждают состав, что естественно перед матчем, этот куй о своих лайках на сайте думает пля.. не пля не ждут болельщики этот матч.. настрой ? Да какой настрой , ещё до конца чемпионата 11туров, можно пока и не настраиваиватся,особенно Спартаку"
Регистрация: 17.03.2008
№8 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 16:08) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Мда.. жаль Глушаков с Адриано пока не готовы..


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Миша Люберцы
Джикию?

Цитата: Миша Люберцы
где Тигиев?

Скорее эти парни ближайшее будущее Спартака, но никак не сегодняшнего дня.

Все таки, надеюсь, Макар знает что делает.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 15:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Если средняя линия и нападение у Спартака более менее, то защита пипец никакая.

Неужели. нельзя в центр, поставить вместо турка - Джикию? Ещенко. это просто всадник безголовы, где Тигиев? А остальные с Джано - правильный выбор, так как Попов это скамейка : любая потеря мяча и обрез процентов - 80 его работа...
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:55) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
помимо 30-ти тыщ ещё и индивидуально премиальные за забитый гол спартачку...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:54) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Ждем матч. Настрой немаловажен.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:50) #
  • +1
  •  (5)
online

Если средняя линия и нападение у Спартака более менее, то защита пипец никакая.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: vlees^^ (Сегодня, 15:48) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ещенко это наши похороны,все стандарты у наших ворота будут как пенальти
Регистрация: 15.03.2017
№1 Написал: holod хамина (Сегодня, 15:41) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
победы нам..удачи !!!!
Регистрация: 16.05.2011
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