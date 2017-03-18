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"Рубин" потерпел поражение от "Урала"

В матче 20-го тура чемпионата России "Урал" одержал победу с минимальным счетом над "Рубином".

Чемпионат России. 20 тур

"Урал" - "Рубин" - 1:0

Гол: Ильин, 11.

"Урал": Заболотный, Динга, Новиков, Кулаков, Данцев, Димитров (Серченков, 87), Емельянов, Бикфалви, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90+2).

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин (Ткачук, 69), Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников.

Предупреждения: Бикфалви, 70, Жонатас, 80, Коробов, 83.
Теги: Рубин Урал
Сегодня, 15:50
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12
(2)
№12 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ythe
Цитата: ckorp
Ну и ладушки. Жаль не увижу матч Локомотива сегодня... на работе. Желаю ему победы, и вообще хорошего футбола!

Давай, работай лучше, все равно расстроишся smile

satisfied Когда у нас цыплят считают? smirk
Регистрация: 9.11.2010
№11 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 16:32) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Ну и ладушки. Жаль не увижу матч Локомотива сегодня... на работе. Желаю ему победы, и вообще хорошего футбола!

Давай, работай лучше, все равно расстроишся smile


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№10 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Рубин второй тайм провел в атаке, имел немало возможностей забить, но реализовать их не смог. Урал, проведя в обороне весь второй тайм, добивается победы благодаря голу, забитому в первом тайме Ильиным.

Ну, и такое бывает.
Регистрация: 9.11.2010
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 16:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Рубин второй тайм провел в атаке, имел немало возможностей забить, но реализовать их не смог. Урал, проведя в обороне весь второй тайм, добивается победы благодаря голу, забитому в первом тайме Ильиным.
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:06) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mikelo73
Цитата: ckorp
Цитата: mikelo73
Рубин не соло нахл ., Хозяева поля пока побеждает. Бог любит троицу.

Вы имели ввиду: Рубин не солоно хлебавши, наверное? В пословице упоминается соль. А по комменту вашему да, теперь Локо показал бы все, на что способен, и приземлил бы своего соперника, было бы неплохо.

Согласен С вами Сударь

smirk Ну и ладушки. Жаль не увижу матч Локомотива сегодня... на работе. Желаю ему победы, и вообще хорошего футбола!
Регистрация: 9.11.2010
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 16:04) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ckorp
Цитата: mikelo73
Рубин не соло нахл ., Хозяева поля пока побеждает. Бог любит троицу.

Вы имели ввиду: Рубин не солоно хлебавши, наверное? В пословице упоминается соль. А по комменту вашему да, теперь Локо показал бы все, на что способен, и приземлил бы своего соперника, было бы неплохо.

Согласен С вами Сударь
Регистрация: 18.03.2012
№6 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:02) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mikelo73
Рубин не соло нахл ., Хозяева поля пока побеждает. Бог любит троицу.

Вы имели ввиду: Рубин не солоно хлебавши, наверное? В пословице упоминается соль. А по комменту вашему да, теперь Локо показал бы все, на что способен, и приземлил бы своего соперника, было бы неплохо.
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: vlees^^ (Сегодня, 15:58) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну видимо рубин выиграет в полуфинале кубка)
Регистрация: 15.03.2017
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:54) #
  • +3
  •  (5)
online

Злее будут. В следующем туре Рубин реабилитируется перед болельщиками. Они очень постараются.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Рубин не соло нахл ., Хозяева поля пока побеждает. Бог любит троицу.
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 15:53) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Рубин"-позор!
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: РостовПапа (Сегодня, 15:51) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
еще одно цирковое представление, то ли поля плохие, то ли играть разучились
Регистрация: 18.05.2016
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