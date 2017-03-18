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Рой Кин: почему мы должны слушать этот мусор? Может, "МЮ" слишком великая команда для Моуринью? (2)
Рой Кин: почему мы должны слушать этот мусор? Может, "МЮ" слишком великая команда для Моуринью? (2)
"Рубин" потерпел поражение от "Урала"
В матче 20-го тура чемпионата России "Урал" одержал победу с минимальным счетом над "Рубином".
Чемпионат России. 20 тур
"Урал" - "Рубин" - 1:0
Гол: Ильин, 11.
"Урал": Заболотный, Динга, Новиков, Кулаков, Данцев, Димитров (Серченков, 87), Емельянов, Бикфалви, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90+2).
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин (Ткачук, 69), Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников.
Предупреждения: Бикфалви, 70, Жонатас, 80, Коробов, 83.
Чемпионат России. 20 тур
"Урал" - "Рубин" - 1:0
Гол: Ильин, 11.
"Урал": Заболотный, Динга, Новиков, Кулаков, Данцев, Димитров (Серченков, 87), Емельянов, Бикфалви, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90+2).
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин (Ткачук, 69), Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников.
Предупреждения: Бикфалви, 70, Жонатас, 80, Коробов, 83.
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