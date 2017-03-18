Александр Тарханов: в 1-м тайме мы выключили из игры Мвила и лишили "Рубин" мяча

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Рубином" (1:0) отметил, что команда в первом тайме полностью выполнила установку на матч.



- Какова была установка на матч?



- Мы уделяли внимание двум моментам. Игре в средней линии, особенно М'Вила, потому что через него идет вся игра, и мы смогли выключить в 1-м тайме. Второй момент - контроль мяча. "Рубин" сам играет и не любит, когда у него мяча нет. В первом тайме мы все выполнили: повели и имели достаточно моментов, чтобы забить больше.



Во втором тайме я нацеливал тоже контролировать мяч, но появилась боязнь за результат. В обороне мы хорошо играли, и даже было 3-4 момента четыре, когда мы могли реализовать преимущество в атаке. Это не удалось, но мы рады, что завоевали три очка.



- Замены были тактическими?



- Манучарян ещё не в такой форме, чтобы играть весь матч. Серченкова выпустили, потому что Димитров "поднаелся", но он хорошо отработал, создал много остроты, только из-за усталости заменили его, - сказал Тарханов в эфире канала "Наш Футбол".