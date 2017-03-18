Хави Грасия: мы слабо провели 1-й тайм

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Урала" (0:1) признал, что его команда плохо отыграла 1-й тайм.



- "Рубин" смотрелся неплохо, команда доминировала во 2-м тайме. Чего не хватило?



– Считаю, что первый тайм мы провели достаточно слабо. Во 2-м тайме действовали лучше, имели преимущество, голевые моменты, но команда слишком поздно отреагировала на пропущенный мяч.



- Какие выводы можно сделать перед игрой с "Уралом" в полуфинале Кубка?



- Считаю, что "Урал" – хорошая и сильная команда, которая всегда борется до конца. Недаром они дошли до полуфинала Кубка России. А сегодня мы упустили возможность поправить наше турнирное положение. Очень жаль, но мы крайне неудачно провели 1-й тайм, отсюда и результат, - заявил Грасия в интервью каналу "Наш Футбол".