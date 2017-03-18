Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:37
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
02:47
Рой Кин: почему мы должны слушать этот мусор? Может, "МЮ" слишком великая команда для Моуринью? (2)
Рой Кин: почему мы должны слушать этот мусор? Может, "МЮ" слишком великая команда для Моуринью? (2)
Хави Грасия: мы слабо провели 1-й тайм
Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Урала" (0:1) признал, что его команда плохо отыграла 1-й тайм.
- "Рубин" смотрелся неплохо, команда доминировала во 2-м тайме. Чего не хватило?
– Считаю, что первый тайм мы провели достаточно слабо. Во 2-м тайме действовали лучше, имели преимущество, голевые моменты, но команда слишком поздно отреагировала на пропущенный мяч.
- Какие выводы можно сделать перед игрой с "Уралом" в полуфинале Кубка?
- Считаю, что "Урал" – хорошая и сильная команда, которая всегда борется до конца. Недаром они дошли до полуфинала Кубка России. А сегодня мы упустили возможность поправить наше турнирное положение. Очень жаль, но мы крайне неудачно провели 1-й тайм, отсюда и результат, - заявил Грасия в интервью каналу "Наш Футбол".
- "Рубин" смотрелся неплохо, команда доминировала во 2-м тайме. Чего не хватило?
– Считаю, что первый тайм мы провели достаточно слабо. Во 2-м тайме действовали лучше, имели преимущество, голевые моменты, но команда слишком поздно отреагировала на пропущенный мяч.
- Какие выводы можно сделать перед игрой с "Уралом" в полуфинале Кубка?
- Считаю, что "Урал" – хорошая и сильная команда, которая всегда борется до конца. Недаром они дошли до полуфинала Кубка России. А сегодня мы упустили возможность поправить наше турнирное положение. Очень жаль, но мы крайне неудачно провели 1-й тайм, отсюда и результат, - заявил Грасия в интервью каналу "Наш Футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.