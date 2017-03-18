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"Локомотив" установил рекорд билетных сборов на матче со "Спартаком"

Комментатор "Матч-ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что на сегодняшнем матче РФПЛ "Локомотив" - "Спартак" хозяева заработали рекордную сумму на продаже билетов.

"Сегодня рекордный билетный сбор у "Локомотива" - 30 миллионов рублей", - написал Арустамян в своём твиттере.
Теги: Локомотив Спартак
Сегодня, 16:32
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