Ари забил 7-й гол московскому "Спартаку"

Бразильский нападающий "Локомотива" Ари забил свой 7-й гол в ворота московского "Спартака" во время матча 20-го тура Премьер-лиги. До этого бывший футболист красно-белых отметился шестью мячами "Спартаку" в матчах за "Краснодар".