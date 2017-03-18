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Ари забил 7-й гол московскому "Спартаку"

Бразильский нападающий "Локомотива" Ари забил свой 7-й гол в ворота московского "Спартака" во время матча 20-го тура Премьер-лиги. До этого бывший футболист красно-белых отметился шестью мячами "Спартаку" в матчах за "Краснодар".
Теги: Ари Локомотив Спартак
Сегодня, 17:22
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№6 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 17:32) #
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Надо бы и восьмой.
Регистрация: 24.11.2016
№5 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ари беспощаден.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ещё нужно 3-ри и желательно сегодня!!!...Удачи Локо!!!


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№3 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 17:30) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Рановато мы его отпустили


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Молорик.

Надо бы продолжить в том же духе.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:23) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молорик.
Регистрация: 6.01.2006
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