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"Арсенал" проиграл "Вест Бромвичу"
Команда Арсена Венгера продолжает испытывать большие проблемы: после тяжёлых поражений от "Ливерпуля" и "Баварии" "Арсенал" проиграл ещё и середняку чемпионата Англии.
"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Ньом, Макаули, Эванс, Ливермор, Брант (Якоб, 73), Флетчер, Шадли (Филд, 90), Макклин, Рондон (Робсон-Кану, 57)
"Арсенал": Чех (Оспина, 42), Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни, Джака, Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Уолкотт (Жиру, 69), Санчес (Айуоби, 80), Уэлбек
Предупреждения: Макклин, 45
Чемпионат Англии
29 тур
"Вест Бромвич Альбион" - "Арсенал" 3:1
Голы: Доусон, 14, 77, Робсон-Кану, 60 - Санчес, 17
29 тур
"Вест Бромвич Альбион" - "Арсенал" 3:1
Голы: Доусон, 14, 77, Робсон-Кану, 60 - Санчес, 17
"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Ньом, Макаули, Эванс, Ливермор, Брант (Якоб, 73), Флетчер, Шадли (Филд, 90), Макклин, Рондон (Робсон-Кану, 57)
"Арсенал": Чех (Оспина, 42), Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни, Джака, Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Уолкотт (Жиру, 69), Санчес (Айуоби, 80), Уэлбек
Предупреждения: Макклин, 45
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