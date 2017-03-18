"Арсенал" проиграл "Вест Бромвичу"

Чемпионат Англии



29 тур



"Вест Бромвич Альбион" - "Арсенал" 3:1



Голы: Доусон, 14, 77, Робсон-Кану, 60 - Санчес, 17

Команда Арсена Венгера продолжает испытывать большие проблемы: после тяжёлых поражений от "Ливерпуля" и "Баварии" "Арсенал" проиграл ещё и середняку чемпионата Англии.: Фостер, Доусон, Ньом, Макаули, Эванс, Ливермор, Брант (Якоб, 73), Флетчер, Шадли (Филд, 90), Макклин, Рондон (Робсон-Кану, 57)Чех (Оспина, 42), Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни, Джака, Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Уолкотт (Жиру, 69), Санчес (Айуоби, 80), УэлбекМакклин, 45