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"Арсенал" проиграл "Вест Бромвичу"

Команда Арсена Венгера продолжает испытывать большие проблемы: после тяжёлых поражений от "Ливерпуля" и "Баварии" "Арсенал" проиграл ещё и середняку чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

29 тур

"Вест Бромвич Альбион" - "Арсенал" 3:1

Голы: Доусон, 14, 77, Робсон-Кану, 60 - Санчес, 17


"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Ньом, Макаули, Эванс, Ливермор, Брант (Якоб, 73), Флетчер, Шадли (Филд, 90), Макклин, Рондон (Робсон-Кану, 57)

"Арсенал": Чех (Оспина, 42), Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни, Джака, Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Уолкотт (Жиру, 69), Санчес (Айуоби, 80), Уэлбек

Предупреждения: Макклин, 45
Теги: Арсенал Вест Бромвич
Сегодня, 18:18
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