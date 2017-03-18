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"Локомотив" и "Спартак" обменялись забитыми мячами

Ари забил свой 7-й гол в ворота "Спартака" в конце 1-го тайма, а Квинси Промес ответил ему в начале 2-го - "Локомотив" и лидер чемпионата "Спартак" поделили очки в центральном матче 20-го тура чемпионата России.

Чемпионат России

20 тур

"Локомотив" - "Спартак" 1:1

Голы: Ари, 41 - Промес, 52.


"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Михалик, Чорлука (Пейчинович, 46), Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 63), Фернандеш (Майкон, 76), Ал. Миранчук, Ари.

"Спартак": Ребров, Комбаров, Кутепов, Таски, Ещенко, Фернандо, Зобнин, Джано (Попов, 70), Самедов, Промес, Зе Луиш.

Предупреждения: Фернандо, 29, Игнатьев, 34, Фернандеш, 72, Ещенко, 79, Ари, 84.
Теги: Локомотив Ари Спартак
Сегодня, 18:27
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151
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№151 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:25) #
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online

Цитата: Лукоморье
В России было проведено 59 встреч

А до этого где встречи были - на Луне?? Тут вносим, тут выносим, тут рыбу заворачиваем??
Регистрация: 3.03.2007
№150 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: Смотрящий
Может , и хоккейную до кучи прихватим сюда?))

Хоккейную не трожь!! В ней есть специалисты - узкого профиля , с широким трафаретом пивных бедер. Должен вот скоро уже зашуршать подшивками от 1972-го года.


Вряд ли доберётся...
Там ещё надо осветить фигурное катание на вертолёте, дельтапофигизм и камнебол,
Да и смятана не вся ещё вышла.))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№149 Написал: Dragon (Сегодня, 19:24) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: капля никотина
Хорош, но слишком предсказуем. Поэтому и потеряли 2 очка. Вот была пара нестандартных действий - и два момента , под 100 процентов. Но....сегодня этого оказалось маловато. Еще работать и работать, обмотав скотчем eбacoc.

С Семиным всегда играть не просто,потому что при нем Локо всегда в окопах,много голов тут не следовало ждать,но и конкурентам с таким Локо просто не будет,поэтому посмотрим еще кто приобрел,а кто потерял
Регистрация: 28.02.2017
№148 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 19:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: spartach10
Спартак 79 побед, цска 67

В России было проведено 59 встреч. У ЦСКА 26 побед. У Спартака 18. Остальные ничьи.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№147 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:22) #
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online

Кстати, дрезины то набегали на 30 пообещанных серебряников?? Или и тут кидок?
Регистрация: 3.03.2007
№146 Написал: Dragon (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: капля никотина
Ой, давайте хоть сегодня не будем про судью. Учитывая предыдущее, можно сказать что отсудил он просто идеально. Давайте так и скажем - а???

разумеется мы не будем все списывать на судейство,по самоотдаче мне Спартак понравился,это главное
Регистрация: 28.02.2017
№145 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 19:19) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Канада
Посмотри статистику количества выигранных "Спартаком "чемпионатов России.)

Это ты про лихие 90-е или про последние 15 лет?


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№144 Написал: Dragon (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Лукоморье
Цитата: Смотрящий
Зениту и ЦСКА ещё играть со Спартаком.

Посмотри статистику игр Спартака с ЦСКА в чемпионатах России.

складно дудишь ослик,посмотри в последнем дерби трешку в ворота Сухоряна и не отсвечивай тут
Регистрация: 28.02.2017
№143 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:16) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Dragon
но в целом по игре Спартак был очень хорош

Хорош, но слишком предсказуем. Поэтому и потеряли 2 очка. Вот была пара нестандартных действий - и два момента , под 100 процентов. Но....сегодня этого оказалось маловато. Еще работать и работать, обмотав скотчем eбacoc.

Цитата: Dragon
ну и Вилка конечно старался отработать свой хлеб,пенальти на Зе Луише мы не видим,отменяем чистый гол и свистим нарушения через раз,ну этого следовало ожидать от рыжего конопатого газпромовского ублюдка

Ой, давайте хоть сегодня не будем про судью. Учитывая предыдущее, можно сказать что отсудил он просто идеально. Давайте так и скажем - а???
Регистрация: 3.03.2007
№142 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 19:15) #
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online

Цитата: Лукоморье
Посмотри статистику игр Спартака с ЦСКА

Спартак 79 побед, цска 67
_________
Ты про что лукоморный?)


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007
№141 Написал: Dragon (Сегодня, 19:12) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ювентус»
могли конечно выиграть,но в целом по игре Спартак был очень хорош,Локомотив как всегда в глухой обороне,а все моменты только благодаря привозам Спартака,ну а так стратегически главное не проиграли,ну и Вилка конечно старался отработать свой хлеб,пенальти на Зе Луише мы не видим,отменяем чистый гол и свистим нарушения через раз,ну этого следовало ожидать от рыжего конопатого газпромовского ублюдка,пойду смотреть конечпок в хоккее,Ярик крушит конюшню
Регистрация: 28.02.2017
№140 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:12) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Смотрящий
Может , и хоккейную до кучи прихватим сюда?))

Хоккейную не трожь!! В ней есть специалисты - узкого профиля , с широким трафаретом пивных бедер. Должен вот скоро уже зашуршать подшивками от 1972-го года.
Регистрация: 3.03.2007
№139 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 19:11) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: dryhnozaurus
я не знаю, кем надо быть,

миллер или гена подскажут, будь уверен)


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007
№138 Написал: Канада (Сегодня, 19:11) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Посмотри статистику игр Спартака с ЦСКА в чемпионатах России.

Посмотри статистику количества выигранных "Спартаком "чемпионатов России.)


--------------------
Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№137 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (2)
online

Преследователи радостно засучили разными конечностями - кто грязными ладошками, кто стертыми подковами. Вы еще наберите те очки, пeдрилы, которые чего то там мгновенно сократят. Смотрите чтоб отрыв еще не увеличился - глядя на ваши расползающиеся богадельни.
Регистрация: 3.03.2007
№136 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: капля никотина
Попомните - он еще будет в Спартаке

Только в Нальчике... максимум в тамбовском...
поваром или администратором)
Таких спецов как карпин или аленичев, Спартаку достаточно... более чем на 100 лет вперед порулили...
ХВАТИТ!
________
асхабадзе туда же, вместе с карпиным)


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007
№135 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 19:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: spartach10
Цитата: dryhnozaurus
Оффсайд был чистый, это видно

Откуда видно?) Из газовой трубы заправленной миллером на 30 штук?))

я не знаю, кем надо быть, чтоб не увидеть там оффсайда. Точнее знаю, но это не совсем приличные слова.
Регистрация: 12.06.2016
№134 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Цитата: Смотрящий
Зениту и ЦСКА ещё играть со Спартаком.

Посмотри статистику игр Спартака с ЦСКА в чемпионатах России.

Сильно вам помогла статистика в первом круге?
Может , и хоккейную до кучи прихватим сюда?))


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№133 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
Eugene24,
так вы же и начали. Результаты последних 15 лет у вас на уровне середняка, а гонору...


Так отсюда и идет ваше злорадство и желчь, насчет 15 лет.. Не было б этого. Лишний раз на вашу ущербность никто не указывал.
А ведь это все расставляет на свои места, даже кубки уефы не дают полной уверенности в себе, некоторым. Что льют сюда помои. Спартак поперек горла стоит своими достижениями, это факт. Они есть. А то что середняки показывают какой-то результат, так это не навсегда, у одних старая гвардия, другие богатые и сытые, скоро немножко погрузитесь. И тогда половины, если не большей части на этом сайте не будет. Либо оставят старые никнеймы и исправят команды)


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№132 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 19:07) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: dryhnozaurus
Оффсайд был чистый, это видно

Откуда видно?) Из газовой трубы заправленной миллером на 30 штук?))


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007
№131 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Смотрящий
Зениту и ЦСКА ещё играть со Спартаком.

страшно? smile

Вам виднее))


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№130 Написал: boralex саратов (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: shatronok
Я бы ещё Гарика отметил

Да он стабильно надёжен, а Игнатьев на себя обычного совсем не похож был!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№129 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:06) #
  • 0
  •  (2)
online

Фирменный футбол "от Палыча" - вязкий, тугой, плотный, колючий,повсеместный, неуютный. Как оказаться в тюке стекловаты. Молодец - удаль и хватку - не пропьешь. разрушил нам таки игру, поганец.

Ну что поделать - надо самим голяшки швыдче было переставлять.

P.S. Валера в послематчевой - орел. Просто отчитывал как папа Глушакова - а что надо вот там то было делать??? А тут??? Я ж вас учил, а вы, собаки, меня перед заморскими гостями опозорили. Глушак было пытался подьeбнуть, но сам запутался в подьeбках и с улыбкой слился. Мол - да, да, да - учили.... а что тепрь так? - да вот так... а что Каррера? - так секретик - не могу.... и вообще, я в сборную опаздываю - всем пока.

Валера, cyка - величина! Скала. Его возьми за рупь, за двадцать - даже динамитом. Попомните - он еще будет в Спартаке.
Регистрация: 3.03.2007
№128 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 19:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: spartach10
Цитата: Skyline
у меня со зрением все впорядке. если пенальти на луише был. то чуть раньше на ари должны были точку вам ставить. а про то что офсайда не было.. ну сходи зрение проверь. ваш игрок на пол корпуса впереди. теперь можешь дальше ныть чудила

"Чемпион" с "отличным" зрением, где ты увидел, чтобы я ныл)
_________
Это вы со своей братией ныли после Амкара... Потом КДК вам все объяснило, но нет же... гена и пр. ) на своей волне...
А по сегодняшнему - Спартаку не дали пенальти и не засчитали чистый гол... Но никто не ноет, в отличие от вашей братии начиная с митрофанчика и заканчивая деревом на поле)))

Да мля... Такой же практически эпизод был на Ари - но его даже не вспоминают. Оффсайд был чистый, это видно, Зе Луиш ВСЁ время был за линией оффсайда, там даже говорить не о чем - но как можно сказать что "никто не ноет" если высосанные из пальца вещи обсуждаются уже черти сколько, и более того, выдуманное необсуждение этих вещей уже выдается за добродетель?
Регистрация: 12.06.2016
№127 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 19:04) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
Зениту и ЦСКА ещё играть со Спартаком.

Посмотри статистику игр Спартака с ЦСКА в чемпионатах России.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№126 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:04) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
С анжи не очень зрелищная игра была,зато с Краснодаром огонь,не сравни зенит цска)))Разве есть клуб в Росси сейчас с более интересной игрой?после перерыва 2 матча из трех ооочень зрелещные и интересные
Регистрация: 3.11.2016
№125 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 19:03) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Бриг
Да упокоится прах его..легенды уходят...

Именно...
И, как-то все ...не так... молодой совсем..
Говорят тромб во время ветеранского матча...


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007
№124 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 19:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Смотрящий,
зачет smile
Регистрация: 12.06.2016
№123 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 19:02) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Boss52
Цитата: ssss13 ssss13
делать свою работу чужими руками.


Видишь ли, когда ты "делаешь работу" своими руками, то это называется онанизмом. Впрочем главное не препятствовать. Если тебе так нравится больше, то это твой выбор.

oнaнизмом я не занимаюсь,не могу разделить твоё мнение поскольку я не понимаю о чем ты.
Регистрация: 18.03.2017
№122 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:02) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Зениту и ЦСКА ещё играть со Спартаком.

страшно? smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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