"Локомотив" и "Спартак" обменялись забитыми мячами

Чемпионат России



20 тур



"Локомотив" - "Спартак" 1:1



Голы: Ари, 41 - Промес, 52.

Ари забил свой 7-й гол в ворота "Спартака" в конце 1-го тайма, а Квинси Промес ответил ему в начале 2-го - "Локомотив" и лидер чемпионата "Спартак" поделили очки в центральном матче 20-го тура чемпионата России.: Гилерме, В. Денисов, Михалик, Чорлука (Пейчинович, 46), Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 63), Фернандеш (Майкон, 76), Ал. Миранчук, Ари.: Ребров, Комбаров, Кутепов, Таски, Ещенко, Фернандо, Зобнин, Джано (Попов, 70), Самедов, Промес, Зе Луиш.: Фернандо, 29, Игнатьев, 34, Фернандеш, 72, Ещенко, 79, Ари, 84.