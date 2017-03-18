Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:04
Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей (3)
Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей (3)
17:52
Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть
Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть
14:37
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
"Локомотив" и "Спартак" обменялись забитыми мячами
Ари забил свой 7-й гол в ворота "Спартака" в конце 1-го тайма, а Квинси Промес ответил ему в начале 2-го - "Локомотив" и лидер чемпионата "Спартак" поделили очки в центральном матче 20-го тура чемпионата России.
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Михалик, Чорлука (Пейчинович, 46), Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 63), Фернандеш (Майкон, 76), Ал. Миранчук, Ари.
"Спартак": Ребров, Комбаров, Кутепов, Таски, Ещенко, Фернандо, Зобнин, Джано (Попов, 70), Самедов, Промес, Зе Луиш.
Предупреждения: Фернандо, 29, Игнатьев, 34, Фернандеш, 72, Ещенко, 79, Ари, 84.
Чемпионат России
20 тур
"Локомотив" - "Спартак" 1:1
Голы: Ари, 41 - Промес, 52.
20 тур
"Локомотив" - "Спартак" 1:1
Голы: Ари, 41 - Промес, 52.
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Михалик, Чорлука (Пейчинович, 46), Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 63), Фернандеш (Майкон, 76), Ал. Миранчук, Ари.
"Спартак": Ребров, Комбаров, Кутепов, Таски, Ещенко, Фернандо, Зобнин, Джано (Попов, 70), Самедов, Промес, Зе Луиш.
Предупреждения: Фернандо, 29, Игнатьев, 34, Фернандеш, 72, Ещенко, 79, Ари, 84.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.