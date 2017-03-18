Не отпускай его! Ари опять забил и помешал "Спартаку" выиграть

Чемпионат России



20 тур



"Локомотив" - "Спартак" 1:1



Голы: Ари, 41 - Промес, 52.

Центральный матч 20-го тура оправдал ожидания: он получился не шибко результативным, но совсем не скучным, хорошо смотрелся и слушался благодаря заполненному стадиону, а "Спартак" пропустил дежурный гол от Ари и потерял важные очки.Перед матчем внимание было приковано к Ари и Александру Самедову. Раз уж Александр Прудников вчера забил команде, которую покинул только что, то почему новичкам «Спартака» и «Локомотива» было не отличиться. В 1-м тайме парни получили по шансу, но если Самедов оказался не готов отличиться на всём готовеньком, то Ари своим моментом воспользовался блестяще. Ну а разве кто-то сомневался? 7-й гол в ворота «Спартака» – бразильца не стоило отпускать хотя бы из-за этого.Оба были заметными фигурами в игре своих команд. «Локомотив» часто пытался выходить в атаку через длинный заброс на Ари, который вполне способен успешно вести и силовую, и верховую борьбу, когда хочет. «Спартак» с появлением Ещенко вместо Маурисио более активно использовал правый фланг, однако столкнулся там с трудностями. Мало того, что Денисов играл цепко, так его ещё и надёжно страховал Михалик. 3-й центральный защитник оставлял Зе Луиша более приспособленным под его опеку партнёрам, а сам не давал Самедову и Ещенко прорываться за спину Денисова.Вскрыть оборону через эту зону «Спартаку» удалось лишь однажды, но это тема отдельного разговора.В той самой атаке, когда Самедов подавал на Промеса с правого фланга, определяющим моментом стала игра в одно касание Зе Луиша. Аналогичное происхождение имела лучшая комбинация «Спартака», в конце которой нелепо после великолепных действий Джано растерялся Самедов. Зе открывался в глубину и в касание отдавал мяч точно на ход забегающим инсайдам. Здесь можно предъявить претензии Денисову и Тарасову: казалось бы, в таком сочетании опорная зона «Локомотива» должна была забетонировать зону перед защитниками.Ситуация кардинально менялась, когда форварду приходилось делать несколько касаний и возиться с мячом. Таким образом Зе Луиш запорол несколько контратак и несколько просто позиционных наступлений. Как завершителю игру ему тоже удавалась не очень: на пространстве он забрался в офсайд, из которого забил, а навесов с флангов почти не прилетало. «Локомотив» хоть и провел на своей половине большую часть тайма, к воротам старался не садиться и прессинговал соперников на краях.О судьях в последнее время говорят столько, что не затронуть тема арбитража в матче РФПЛ как-то дико. Спорные моменты присутствовали: Ари и Зе Луиш падали в чужих штрафных, но Вилков проявил важную в таких случаях последовательность. Хотя момент с Зе Луишем, в котором Квирквелия крайне рискованно и не мимолётно толкал соперника руками, выглядел очевиднее.Многие обратили внимание на то, что во время гола Ари в кадре был кто угодно, но не левый защитник Комбаров. Дело в том, что голевая атака началась именно с потери Дмитрия, который полез в гущу из трёх соперников, когда партнёры ещё не успели вернуться с углового. Игнатьев на фланге превзошёл страховавшего Комбарова Зобнина, а Кутепов смотрел на мяч, но ничего так и не увидел, позволив Ари проявить своё мастерство. «Локомотив» не был лучше «Спартака» в 1-м тайме, но переиграл его в конкретном эпизоде.Класс завершителя уже после перерыва продемонстрировал и Промес, но в данном случае хочется говорить в первую очередь не об ошибках обороны «Локо», которая потеряла травмировавшегося Чорлуку. Джано после перерыва стал играть глубже, получив возможность находить зоны и партнёров в них и нашёл Самедова. Александр, не теряя динамичности в атаке, переправил мяч Зе Луишу а тот, явно не настроенный больше путаться в собственных ногах, великолепно подработал мяч грудью под голевую передачу головой. Промес просто не имел права не придать этой передаче статуса голевой. Вновь сработало самое действенное оружие «Спартака» – быстрая передача Зе Луиша на забегающего партнёра.Таким образом, весь второй тайм «Спартак» был обязан провести в попытках добыть победу, но с течением времени сил на возвращение назад становилось всё меньше. Поэтому атаки «Локомотива» получились даже более запоминающимися. Комбаров и Зобнин действовали совсем не надёжно, а на пространстве дважды здорово обострил ситуацию даже Миранчук.Лучший момент «Спартака» возник в самой концовке, когда Комбаров прострелом нашёл Самедова. Александр неплохо пробил слабой левой ногой, но главную опасность представляло собой добивание, которое предотвратил Пейчинович. Красно-белые давили, но вскрыть опытную мастеровитую команду Сёмина, которая в любой момент готова была укусить в ответ, было очень сложно.: Гилерме, В. Денисов, Михалик, Чорлука (Пейчинович, 46), Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 63), Фернандеш (Майкон, 76), Ал. Миранчук, Ари.: Ребров, Комбаров, Кутепов, Таски, Ещенко, Фернандо, Зобнин, Джано (Попов, 70), Самедов, Промес, Зе Луиш.: Фернандо, 29, Игнатьев, 34, Фернандеш, 72, Ещенко, 79, Ари, 84.После окончания матча в эфире появился Валерий Карпин – лучший телеэксперт российского футбола. А лучший эксперт российского хоккея, футбольный болельщик, заслуженный тренер России, потрясающий хоккеист Сергей Гимаев больше не выскажет своего авторитетного мнения, не обратит внимания на то, на что не обращали внимания мы, не сможет интересно и доступно объяснить нам нюансы любимой многими игры. По ходу матча стало известно, что Сергея Наильевича не стало. Он, в свою очередь, сегодня тоже играл – в матче легенд хоккея. Многие из футбольных комментаторов, узнав об этом, уже не могли продолжать писать твиты о матче «Локомотив» – «Спартак». Огромнейшая потеря для всего российского спорта, несравнимая с какой-то там очковой потерей «Спартака». Гимаев был таким, что даже людям, далёким от хоккея, типа меня, стало на душе очень паршиво. Покойтесь с миром, Сергей Наильевич.