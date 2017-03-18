Квинси Промес: доволен, что мы не проиграли. Горд за команду, мы проявили характер

Автор забитого мяча в ворота "Локомотива" Квинси Промес остался удовлетворён исходом матча 20-го тура Премьер-лиги (1:1).



- Вы недовольны результатом?



- С одной стороны, мы не проиграли, и поэтому есть некоторая удовлетворенность. Но мы и не выиграли - это расстраивает. Если подытожить, я доволен, что мы не проиграли. После матчей сборных мы продолжим чемпионскую гонку, продолжим бороться.



- Чего не хватило, чтобы дожать соперника в концовке?



- "Локомотив" - мощный коллектив, у которого есть основания рассчитывать на хороший результат. Мы показали, что мы можем вернуться в игру - не забывайте, что они повели в счете, а это всегда упрощает задачу для ведущей команды. Во втором тайме мы собрались и не только отыгрались, создали много моментов. Так что вполне обоснованно говорить, что мы заслужили победу. Но я горд за свою команду, ребята проявили характер, - сказал Промес в интервью "Матч-ТВ".