Ари - "хорошо", Самедов - "плохо". Оценки по итогам дерби "Локомотив" - "Спартак"

Локомотив

Гильерме - 3.5

Чорлука - 4.0, Кверквелия - 3.5, Михалик - 3.0, Виталий Денисов - 3.5, Игнатьев - 3.5, Пейчинович - 4.0

Игорь Денисов - 3.5, Тарасов - 3.0, Фернандеш - 3.5, Миранчук - 2.5, Баринов - 3.5, Майкон - 3.0

Ари - 4.5

Спартак

Ребров - 4.0

Комбаров - 2.0, Кутепов - 2.5, Таски - 3.0, Ещенко - 3.5

Зобнин - 3.0, Фернандо - 3.5, Самедов - 2.5, Джано - 3.0, Промес - 3.5, Попов - 3.0

Зе Луиш - 4.0

Ари против своего бывшего клуба сыграл заметно лучше, чем Самедов против своего, но это не помогло "Локомотиву" обыграть "Спартак".выставляет оценки этим двум парням, а также всем остальным участникам завершившегося в Черкизово дерби.Гильерме сегодня не был образцом спокойствия и допускал значительные помарки в своей вратарской работе. В его действиях проскакивала нервозность, хотя пропущенный гол не стал ее следствием. В некоторых эпизодах вратарь "Локомотива" был хорош, но в целом провел средний матч.В защитной линии "железнодорожников" произошли некоторые изменения, но они не коснулись схемы. В связи с этим на непривычных позициях пришлось действовать Михалику и Игнатьеву. Было заметно, что они оба периодически испытывают дискомфорт и теряют позицию. Хорошие моменты, конечно, тоже были, но внимание стоит сконцентрировать на том, что с их края пришло много атак "Спартака" и, в том числе, голевая. Игнатьев при этом заслужил оценку повыше, ведь он активно подключался к нападению и сделал отличную голевую передачу на Ари.Что касается остальных игроков защиты, то можно отметить, что сыгравшие по тайму Чорлука и Пейчинович были хороши. Ведран снимал верховые мячи и не давал сопернику пространство для маневра в своей зоне. Неманья не допускал глобальных ошибок, а иногда, как на последних минутах, вовремя разряжал атмосфера, опережая форвардов "красно-белых" на добивании. Кверквелия сыграл чуть менее убедительно, позволив себе пару раз не успеть за эпизодом, но это, к его счастью, не привело к пропущенным голам. Виталий Денисов сыграл по классике и был полезен как в защите, так и в атаке.Опорники "Локо" привычным образом агрессивно выжигали центр поля и в большинстве случаев им это здорово удавалось. Впрочем, когда "Спартак" забивал, ни Игорь Денисов, ни отмечающий сегодня 30-летний юбилей Дмитрий Тарасов не смогли прервать голевую комбинацию. Юбиляр, кстати говоря, провел первый матч после долгого отсутствия, а потому ему можно простить некоторые помарки. Заменивший его во втором тайме Баринов, как показалось, отлично справился с задачей, которую ему поставил тренер, ведь после его выхода на поле активность и успешность действий "красно-белых" в центральной зоне значительно поубавилась.Атакующие игроки полузащиты "Локо", прямо скажем, сыграли по-разному. Миранчука долгое время вообще не было видно на поле, и лишь его старания в концовке матча убеждают не ставить ему откровенно плохую оценку. Впрочем, молодой талант наверняка и сам понимает, что сыграл не очень хорошо. А вот Фернандеш был заметно лучше. На его счету несколько удачных обводок, множество подач с фланга и с угловых, а также один неплохой удар. Майкон, по идее, должен был продолжить дело партнера, но не очень удачно вышел на замену и запомнился, пожалуй, только одним обыгрышем на левом фланге.Ари блистательно играет против "Спартака", что наглядно подтвердил и сегодня. Теперь на его счету 7 забитых мячей в ворота "красно-белых" в 7 матчах. Бразильский нападающий мог забивать больше одного гола, но мы должны отметить, что этому здорово воспрепятствовал Ребров.Хвалить вратаря "Спартака" сегодня можно не только за блокировку ударов Ари, но и за проявленную самоотверженность. Ничего не боясь, Ребров прыгал в ноги сопернику и делал все, чтобы его команда не проиграла. Даже в пропущенном голе его обвинить сложно, ведь Артем изо всех сил пытался дотянуться до мяча.Защита "Спартака" сыграла слабо. Комбаров стремился бегать в атаку, но из-за этого "Локо" часто проводил свои контрнаступления через его фланг. Именно одно из таких привело к голу, а началось все с того, что Дмитрий не просто убежал вперед, но и при этом потерял мяч, обрезав пол команды. Его коллега с противоположного края - Ещенко - сыграл заметно лучше. Правый защитник "красно-белых" более успешно подключался к нападению и более уверенно играл в обороне.Действовавшие в центре Кутепов и Таски провели слабый матч. Таски ошибался, пожалуй, не меньше Кутепова, но гол возник именно из-за неудачных действий россиянина. Илья, в частности, в первом тайме часто упускал из виду соперников, позволяя им принимать мяч и наносить опасные удары. После перерыва и он, и его немецкий товарищ заиграли увереннее, но потери очков это избежать не помогло.Зобнин и Фернандо, пожалуй, сыграли на том же уровне что и опорники "Локо". По большому счету, через центр поля подопечные Семина пробирались нечасто. Также важно отметить, что при подключениях крайних защитников один из указанной пары игроков тут же смещался на их фланг и закрывал позицию. Впрочем, здесь мы можем пожурить Зобнина, который в случае с пропущенным голом не смог в полной мере подстраховать Комбарова и дал Игнатьеву сделать передачу в центр штрафной на Ари.Если Ари против своего бывшего клуба сыграл хорошо, то Самедов - плохо. Александру было очень тяжело, хотя во втором тайме он освоился и местами напоминал лучшие образцы самого себя. Впрочем, главный эпизод, который запомнится в его исполнении, останется в негативных тонах - как он не забил после паса Джано, не объяснит, пожалуй, никто. Грузинский полузащитник, кстати, выдал не только эту передачу, но и ту, что привела к незасчитанному голу Зе Луиша. Что касается Промеса, то ему удались только первые 10-15 минут в каждом из таймов, а в остальное время Квинси действовал не слишком удачно. Тем не менее, именно его забитый гол позволил "Спартаку" избежать поражения.Нападающий "красно-белых", как ни странно, чаще был заметен не на самом острие атаке, а в подыгрыше. В этом компоненте игры он сегодня был достаточно хорош, и его голевая передача на Промеса получилась очень классной. Пожалуй, именно Зе Луиш был лучшим игроком "Спартака", но не будем забывать, что самую высокую оценку ему поставить нельзя из-за того, что он ни разу не пробил по воротам Гильерме, а ведь именно ударов ждут от форварда в первую очередь.