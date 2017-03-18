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"Челси" выиграл у "Стока" благодаря голу Кэйхилла на 87-й минуте, "Лестер" одержал 4-ю победу подряд

Лидер английской премьер-лиги "Челси" не позволил своему отрыву уменьшиться: гол защитника Гэрри Кэйхилла позволил команде Антонио Конте одержать пятую победу подряд.

Чемпионат Англии

29 тур

"Сток Сити" - "Челси" 1:2

Голы: Виллиан, 13, Уолтерс, 38, Кэйхилл, 87


"Сток Сити": Грант, Бардсли, Питерс, Кэмерон, Шоукросс, Инди, Аллен, Уолтерс, Бераино (Диуф, 61), Собхи, Арнаутович

"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес (Фабрегас, 70), Канте, Матич, Виллиан, Родригес, Коста

Предупреждения: Аллен, 15, Коста, 17, Бардсли, 40, Питерс, 65, Инди, 65

Продолжил победную серию и чемпион Англии "Лестер". Подшефные Крэйга Шекспира в результативном матче переиграли "Вест Хэм".

Чемпионат Англии

29 тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Лестер Сити" 2:3

Голы: Марез, 5, Хут, 7, Лансини, 20, Варди, 38, Айю, 63


"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Байрэм, Крессвел (Масуаку, 73), Фонте, Рид (Снодграсс, 18), Обьянг (Фернандеш, 67), Антонио, Куйяте, Лансини, Айю, Кэрролл

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Ндиди, Хут, Беналуань, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез, Варди (Муса, 76), Окадзаки (Слимани, 76)

Предупреждения: Дринкуотер, 56

Остальные результаты:


"Сандерленд" - "Бёрнли" 0:0

"Кристал Пэлас" - "Уотфорд" 1:0
Гол: Дини, 68

"Эвертон" - "Халл Сити" 4:0
Голы: Калверт-Льюин, 9, Валенсия, 78, Лукаку, 90+1, 90+4
Теги: Челси Лестер
Сегодня, 20:02
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(2)
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:26) #
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Цитата: Volodia379
Лестер дурака валял что бы убрать Раньери!?

Это настолько очевидно.

Конфликт по типу - "Это я!" (сделал вас чемпионами). Они решили что иначе.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:22) #
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Лестер дурака валял что бы убрать Раньери!?
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:09) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Отлично,Челси!Мужики!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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