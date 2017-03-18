Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:01
Юрий Сёмин: Янбаев и Пейчинович остались в запасе, потому что мне не понравилось, как они сыграли с "Краснодаром" (1)
Юрий Сёмин: Янбаев и Пейчинович остались в запасе, потому что мне не понравилось, как они сыграли с "Краснодаром" (1)
20:02
"Челси" выиграл у "Стока" благодаря голу Кэйхилла на 87-й минуте, "Лестер" одержал 4-ю победу подряд (3)
"Челси" выиграл у "Стока" благодаря голу Кэйхилла на 87-й минуте, "Лестер" одержал 4-ю победу подряд (3)
19:27
Анатолий Мещеряков: "Зенит" обещал игрокам по 30 тысяч евро за победу над "Спартаком"? Это смешно (28)
Анатолий Мещеряков: "Зенит" обещал игрокам по 30 тысяч евро за победу над "Спартаком"? Это смешно (28)
19:04
Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей (6)
Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей (6)
17:52
Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть
Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть
14:37
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
"Челси" выиграл у "Стока" благодаря голу Кэйхилла на 87-й минуте, "Лестер" одержал 4-ю победу подряд
Лидер английской премьер-лиги "Челси" не позволил своему отрыву уменьшиться: гол защитника Гэрри Кэйхилла позволил команде Антонио Конте одержать пятую победу подряд.
"Сток Сити": Грант, Бардсли, Питерс, Кэмерон, Шоукросс, Инди, Аллен, Уолтерс, Бераино (Диуф, 61), Собхи, Арнаутович
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес (Фабрегас, 70), Канте, Матич, Виллиан, Родригес, Коста
Предупреждения: Аллен, 15, Коста, 17, Бардсли, 40, Питерс, 65, Инди, 65
Продолжил победную серию и чемпион Англии "Лестер". Подшефные Крэйга Шекспира в результативном матче переиграли "Вест Хэм".
"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Байрэм, Крессвел (Масуаку, 73), Фонте, Рид (Снодграсс, 18), Обьянг (Фернандеш, 67), Антонио, Куйяте, Лансини, Айю, Кэрролл
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Ндиди, Хут, Беналуань, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез, Варди (Муса, 76), Окадзаки (Слимани, 76)
Предупреждения: Дринкуотер, 56
"Сандерленд" - "Бёрнли" 0:0
"Кристал Пэлас" - "Уотфорд" 1:0
Гол: Дини, 68
"Эвертон" - "Халл Сити" 4:0
Голы: Калверт-Льюин, 9, Валенсия, 78, Лукаку, 90+1, 90+4
Чемпионат Англии
29 тур
"Сток Сити" - "Челси" 1:2
Голы: Виллиан, 13, Уолтерс, 38, Кэйхилл, 87
29 тур
"Сток Сити" - "Челси" 1:2
Голы: Виллиан, 13, Уолтерс, 38, Кэйхилл, 87
"Сток Сити": Грант, Бардсли, Питерс, Кэмерон, Шоукросс, Инди, Аллен, Уолтерс, Бераино (Диуф, 61), Собхи, Арнаутович
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес (Фабрегас, 70), Канте, Матич, Виллиан, Родригес, Коста
Предупреждения: Аллен, 15, Коста, 17, Бардсли, 40, Питерс, 65, Инди, 65
Продолжил победную серию и чемпион Англии "Лестер". Подшефные Крэйга Шекспира в результативном матче переиграли "Вест Хэм".
Чемпионат Англии
29 тур
"Вест Хэм Юнайтед" - "Лестер Сити" 2:3
Голы: Марез, 5, Хут, 7, Лансини, 20, Варди, 38, Айю, 63
29 тур
"Вест Хэм Юнайтед" - "Лестер Сити" 2:3
Голы: Марез, 5, Хут, 7, Лансини, 20, Варди, 38, Айю, 63
"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Байрэм, Крессвел (Масуаку, 73), Фонте, Рид (Снодграсс, 18), Обьянг (Фернандеш, 67), Антонио, Куйяте, Лансини, Айю, Кэрролл
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Ндиди, Хут, Беналуань, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез, Варди (Муса, 76), Окадзаки (Слимани, 76)
Предупреждения: Дринкуотер, 56
Остальные результаты:
"Сандерленд" - "Бёрнли" 0:0
"Кристал Пэлас" - "Уотфорд" 1:0
Гол: Дини, 68
"Эвертон" - "Халл Сити" 4:0
Голы: Калверт-Льюин, 9, Валенсия, 78, Лукаку, 90+1, 90+4
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.