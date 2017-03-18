Валерий Рейнгольд: у Кутепова все признаки пижона, я балдею с этой молодёжи!

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги матча 20-го тура Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "красно-белыми" (1:1)."Спартак" не смог одержать победу, потому что "Локомотив" смотрелся очень прилично. "Железнодорожники" всегда не самые удобные соперники для "красно-белых". Мне понравилось, как повёл себя при счёте 0:1 "Спартак", как отыгрался. Молодцы! Могло быть и хуже. "Спартак" показал зубы, и такой футбол наверняка понравился болельщикам. Впрочем, и "Локомотив" продемонстрировал характер, так что и они молодцы!По ходу матча просматривалось, что "Спартак" сильнее, но этот фактор отходит на второй план, когда соперник зубами вгрызается в результат. Как бы там ни было, команда Карреры в гостях показала характер и взяла одно очко. Футбол был хорошим, думаю, фанаты обеих команд довольны, хотя спартаковские - в меньшей степени.Неудачно весь матч играл Александр Самедов. Скоростные качества он не продемонстрировал, ему не хватало свежести. Но абсолютно безобразно играл Илья Кутепов. У него уже проявляются все признаки пижонства, я вообще балдею от этой молодёжи! Они думают только о том, как себя показать вне футбола. Кутепов жопу от газона не мог оторвать, когда Ари забивал гол. Выбирает позицию безобразно, из под него и второй раз чуть не забили. Безобразно играет! Или зачем он надел перчатки?! Погода вроде не такая холодная, так зачем они ему?! Если болеет, тогда зачем выходит на поле?! Повторюсь, все действия Кутепова говорят о том, что он становится пижоном.Счёт по игре, и я не понимаю болельщиков "Локомотива", которые недовольны Сёминым. Думаю, "Локомотив" сегодня смотрелся очень хорошо, дал бой "Спартаку". Футбол получился зрелищным, эмоциональным, вот такие игры и нужны нашему чемпионату.2 недели - перерыв большой, но "Спартак" должен сосредоточиться на своей игре. Для команды теперь каждый матч - это финал. На "Спартак" всегда настраивались как на последний бой, теперь тем более. Нужно показывать характер, играть в свой футбол и не давать усомниться в своём лидерстве. Поэтому так Кутепову играть нельзя! Команда старается, бегает, а один футболист берёт и портит всю игру клубу. Если он уже думает, что стал игроком основного состава "Спартака" и сборной России, то он глубоко ошибается! Как стал Кутепов играть, так же быстро будет отправлен в дубль! Под ним есть и Джикия, и Боккетти, так что усадить Илью могут надолго.