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Валерий Рейнгольд: у Кутепова все признаки пижона, я балдею с этой молодёжи!

Валерий Рейнгольд: у Кутепова все признаки пижона, я балдею с этой молодёжи!Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 20-го тура Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "красно-белыми" (1:1).

- О результате:

"Спартак" не смог одержать победу, потому что "Локомотив" смотрелся очень прилично. "Железнодорожники" всегда не самые удобные соперники для "красно-белых". Мне понравилось, как повёл себя при счёте 0:1 "Спартак", как отыгрался. Молодцы! Могло быть и хуже. "Спартак" показал зубы, и такой футбол наверняка понравился болельщикам. Впрочем, и "Локомотив" продемонстрировал характер, так что и они молодцы!

По ходу матча просматривалось, что "Спартак" сильнее, но этот фактор отходит на второй план, когда соперник зубами вгрызается в результат. Как бы там ни было, команда Карреры в гостях показала характер и взяла одно очко. Футбол был хорошим, думаю, фанаты обеих команд довольны, хотя спартаковские - в меньшей степени.

- О персоналиях:

Неудачно весь матч играл Александр Самедов. Скоростные качества он не продемонстрировал, ему не хватало свежести. Но абсолютно безобразно играл Илья Кутепов. У него уже проявляются все признаки пижонства, я вообще балдею от этой молодёжи! Они думают только о том, как себя показать вне футбола. Кутепов жопу от газона не мог оторвать, когда Ари забивал гол. Выбирает позицию безобразно, из под него и второй раз чуть не забили. Безобразно играет! Или зачем он надел перчатки?! Погода вроде не такая холодная, так зачем они ему?! Если болеет, тогда зачем выходит на поле?! Повторюсь, все действия Кутепова говорят о том, что он становится пижоном.

- Об итоговом результате:

Счёт по игре, и я не понимаю болельщиков "Локомотива", которые недовольны Сёминым. Думаю, "Локомотив" сегодня смотрелся очень хорошо, дал бой "Спартаку". Футбол получился зрелищным, эмоциональным, вот такие игры и нужны нашему чемпионату.

- О перерыве на матчи сборных:

2 недели - перерыв большой, но "Спартак" должен сосредоточиться на своей игре. Для команды теперь каждый матч - это финал. На "Спартак" всегда настраивались как на последний бой, теперь тем более. Нужно показывать характер, играть в свой футбол и не давать усомниться в своём лидерстве. Поэтому так Кутепову играть нельзя! Команда старается, бегает, а один футболист берёт и портит всю игру клубу. Если он уже думает, что стал игроком основного состава "Спартака" и сборной России, то он глубоко ошибается! Как стал Кутепов играть, так же быстро будет отправлен в дубль! Под ним есть и Джикия, и Боккетти, так что усадить Илью могут надолго.
Теги: Рейнгольд Спартак Локомотив Кутепов
Сегодня, 20:11
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10
(5)
№10 Написал: __Nemo__ (Сегодня, 21:03) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Про Кутепова верно. НО Самедова то за что? Тот же Комбаров сыграл из рук вон плохо в большинстве эпизодов, хотя в некоторых прям оч. круто играл.
Наконец-то у нас полноценно ровно работало два фланга! и это гуд.


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Ваше безволие станет легендой. (с)
Регистрация: 21.06.2009
№9 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 20:57) #
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online

Правильно. Засранец показал, как он играет. За такую игру нужно ноги выдернуть.
Регистрация: 6.02.2017
№8 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 20:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кутепов высокий, а прыжка нет. И, вообще, почти все высокие и худые несколько нескладные. За редкими исключениями типа Ибрагимовича. Когда Ари забивал, Илюха прыгнул всего сантиметров на тридцать. Ну, так, блин, нельзя. Надо тренировать ноги прыжковыми упражнениями. Ну, вот никак не поверю, что он пижонит. Но, походу, на тренировках не дорабатывает. Впрочем, Каррере видней.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№7 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:54) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: М.Нагульнов
Личико у этого Кутепова крысиное .Какая то у меня антипатия к нему .Типа до того испытываю личную неприязнь , что кушать не могу ))

сегодня игру провалил
Регистрация: 26.08.2010
№6 Написал: Игорь Бергачёв (Сегодня, 20:43) #
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Где млять боккети???
Регистрация: 16.02.2017
№5 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 20:41) #
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Личико у этого Кутепова крысиное .Какая то у меня антипатия к нему .Типа до того испытываю личную неприязнь , что кушать не могу ))
Регистрация: 25.02.2017
№4 Написал: Dspm (Сегодня, 20:40) #
  • +1
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Джикия получше будет кутепова менять надо.
Регистрация: 7.03.2017
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:38) #
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Я думаю каррера разберётся! Кто не делает ошибок,не растет! Это его первый толковый сезон в основе.
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: ачуда (Сегодня, 20:28) #
  • +2
  •  (4)

Кутепов кончай заниматься позерством, лучше добросовестно с умом выполняй свои обязанности в игре, а то покатишься по наклонной и станешь кузнечиком попрыгунчиком.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:19) #
  • +6
  •  (14)

Дед, cyка, зрит прям в корень. В корешок.

И это самое ужасное с чем сталкивается прямо щас Каррера. Что уничтожило и Эмери, и Лаудрупа, - весь иностранный тренерский корпус выкосило как чумой. Вот это постоянное, необьяснимое , перманентное почивание на лаврах. При чем которых еще нет.
Регистрация: 3.03.2007
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