"Реал" победил "Атлетик" и оторвался от "Барселоны" на 5 очков

Чемпионат Испании



28 тур



"Атлетик" Б - "Реал Мадрид" 1:2



Голы: Адурис, 67 - Бензема, 29, Касемиро, 72

На трудном выезде в Басконии "Реал" сумел одержать важную победу благодаря голу Каземиро. Теперь у мадридцев и идущей второй в таблице "Барселоны" равное количество проведённых игр (по 27), разделяет команды 5 баллов (65 против 60). Завтра каталонцам предстоит домашний матч с "Валенсией".: Аррисабалага, Баленсиага, Лопес, Лапорт, Лекуэ (Муньяин, 62), де Маркос, Итурраспе, Беньят (Рико, 83), Гарсия (Сусаета, 86), Уильямс, АдурисНавас, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Касемиро, Модрич (Васкес, 65), Кроос, Бензема (Мората, 85), Бэйл, Роналду (Иско, 82)Адурис, 31, Карвахаль, 31, Касемиро, 35, Кроос, 74