Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Реал" победил "Атлетик" и оторвался от "Барселоны" на 5 очков

На трудном выезде в Басконии "Реал" сумел одержать важную победу благодаря голу Каземиро. Теперь у мадридцев и идущей второй в таблице "Барселоны" равное количество проведённых игр (по 27), разделяет команды 5 баллов (65 против 60). Завтра каталонцам предстоит домашний матч с "Валенсией".

Чемпионат Испании

28 тур

"Атлетик" Б - "Реал Мадрид" 1:2

Голы: Адурис, 67 - Бензема, 29, Касемиро, 72


"Атлетик" Б: Аррисабалага, Баленсиага, Лопес, Лапорт, Лекуэ (Муньяин, 62), де Маркос, Итурраспе, Беньят (Рико, 83), Гарсия (Сусаета, 86), Уильямс, Адурис

"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Касемиро, Модрич (Васкес, 65), Кроос, Бензема (Мората, 85), Бэйл, Роналду (Иско, 82)

Предупреждения: Адурис, 31, Карвахаль, 31, Касемиро, 35, Кроос, 74
Теги: Реал Атлетик Барселона
Сегодня, 20:31
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (0)

что-то реал совсем дохлым смотрелся unamused
Регистрация: 14.12.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.