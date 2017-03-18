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Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
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"Реал" победил "Атлетик" и оторвался от "Барселоны" на 5 очков
На трудном выезде в Басконии "Реал" сумел одержать важную победу благодаря голу Каземиро. Теперь у мадридцев и идущей второй в таблице "Барселоны" равное количество проведённых игр (по 27), разделяет команды 5 баллов (65 против 60). Завтра каталонцам предстоит домашний матч с "Валенсией".
"Атлетик" Б: Аррисабалага, Баленсиага, Лопес, Лапорт, Лекуэ (Муньяин, 62), де Маркос, Итурраспе, Беньят (Рико, 83), Гарсия (Сусаета, 86), Уильямс, Адурис
"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Касемиро, Модрич (Васкес, 65), Кроос, Бензема (Мората, 85), Бэйл, Роналду (Иско, 82)
Предупреждения: Адурис, 31, Карвахаль, 31, Касемиро, 35, Кроос, 74
Чемпионат Испании
28 тур
"Атлетик" Б - "Реал Мадрид" 1:2
Голы: Адурис, 67 - Бензема, 29, Касемиро, 72
28 тур
"Атлетик" Б - "Реал Мадрид" 1:2
Голы: Адурис, 67 - Бензема, 29, Касемиро, 72
"Атлетик" Б: Аррисабалага, Баленсиага, Лопес, Лапорт, Лекуэ (Муньяин, 62), де Маркос, Итурраспе, Беньят (Рико, 83), Гарсия (Сусаета, 86), Уильямс, Адурис
"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Касемиро, Модрич (Васкес, 65), Кроос, Бензема (Мората, 85), Бэйл, Роналду (Иско, 82)
Предупреждения: Адурис, 31, Карвахаль, 31, Касемиро, 35, Кроос, 74
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