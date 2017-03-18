Равиль Сабитов: на месте руководства "Локомотива" я бы попытался сохранить Ари

Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью длявысказал мнение относительно минувшей игры своей экс-команды в 20-м туре Премьер-Лиги против "Спартака" (1:1).Матч привлекал внимание не только красивой вывеской, но и динамичной игрой. Мне минувший поединок очень понравился. Думаю, "Локомотив" был мотивирован статусом московского дерби, а также лидерством "Спартака". Подопечные Юрия Сёмина мобилизовали все свои силы и сыграли достойно. Отмечу превосходную игру Ари в атаке, который держал в напряжении защитников "Спартака" все 90 минут. Как сообщалось, у "Локомотива" нет права выкупа Ари у "Краснодара", но я бы на месте руководства попытался бы продлить сотрудничество с бразильцем."Красно-белые" показывают атакующий футбол. Что мне нравится, так это стремление "Спартака" идти вперёд, побеждать, не отсиживаться в обороне. Даже при счёте 1:1 "Спартак" продолжал давить на ворота соперников, не тянул время и хотел во что бы то ни стало победить. Это же здорово! Видно, что команда в каждом матче старается играть на победу. Получается или нет - другой вопрос, но большое стремление побеждать есть."Спартак" старается комбинировать и старается выжимать максимум из моментов, которые они создают. В эпизоде с голом Промеса спартаковцы быстро передавали мяч друг другу, за ними не успевали игроки "Локомотива" и, как итог, взятие ворот. В каких-то моментах "Спартаку" чуть-чуть не хватало для результативного удара.В минувшей встрече "Спартак" отыгрался, у команды наверняка положительных эмоций больше, чем у "Локомотива". Поэтому предположу, что на двухнедельный перерыв лидеры чемпионата уйдут в хорошем настроении. Да, сегодня они играли на победу, но не смогли её добиться. Тем не менее, психологически эта ничья никак не скажется на "Спартаке". Отмечу, что перерыв на матчи национальных команд никогда не идёт на пользу клубам, у которых много сборников в составе. Игроки из национальных команд возвращаются всегда в разном функциональном состоянии, что создаёт проблемы для главных тренеров на клубном уровне.Честно говоря, мне очень понравился Промес. Он и гол забил, и очень старался, и прессинговал соперников на их половине поля. Пожалуй, голландца я и назову лучшим футболистом встречи.Критика в адрес Кутепова? Мне, например, понравилось, как Илья действовал против Ари. Да, он не закрыл бразильца полностью, но не стоит забывать, что Ари - один из лучших футболистов чемпионата России, которого не так просто выключить из игры.