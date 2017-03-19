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"Милан" с минимальным счетом переиграл "Дженоа"

"Милан" одержал победу над "Дженоа" в матче 29-го тура Серии А.

Чемпионат Италии. 29 тур

"Милан" - "Дженоа" - 1:0

Голы: Фернандес, 35

"Милан": Доннарумма - Сапата, Ванджони, Де Шильо, Палетта - Фернандес,(Пашалич, 74), Бертолаччи, (Локателли, 33), Окампос, Куцка, Деулофеу - Лападула.

"Дженоа": Ламанна - Иццо, (Бираски, 69), Муньос, Хентилетти, Лаксальт - Катальди, Хильемарк, Лазович, (Эденилсон, 61), Нтчам, Таарабт, (Пинилья, 76), (Пинилья, 76), - Симеоне.

Предупреждения: Катальди, 36.
Теги: Милан Дженоа
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