Арсен Венгер: я уже определился со своим будущим, скоро вы все узнаете

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался относительно поражения от "Вест Бромвича" (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Англии."Я уже определился со своим будущим. Скоро вы все узнаете. Но не стоит делать трагедию из сложившейся ситуации. У нас неудачный период, какого у нас никогда не было за 20 лет, и это гораздо важнее, чем ситуация с моим будущим.Баннеры? Я смотрел за игрой. Я не смотрю на трибуны во время матчей. Нужно принять все как есть и сконцентрироваться на работе.Всегда обидно, когда проигрываешь вот так. Берем ответственность на себя, теперь нужно подготовиться к следующим матчам", - сказал Венгер.