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Арсен Венгер: я уже определился со своим будущим, скоро вы все узнаете

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался относительно поражения от "Вест Бромвича" (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

"Я уже определился со своим будущим. Скоро вы все узнаете. Но не стоит делать трагедию из сложившейся ситуации. У нас неудачный период, какого у нас никогда не было за 20 лет, и это гораздо важнее, чем ситуация с моим будущим.

Баннеры? Я смотрел за игрой. Я не смотрю на трибуны во время матчей. Нужно принять все как есть и сконцентрироваться на работе.

Всегда обидно, когда проигрываешь вот так. Берем ответственность на себя, теперь нужно подготовиться к следующим матчам", - сказал Венгер.

Советский спорт
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 01:22
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№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 01:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Видать летом уйдёт.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
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