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"Локомотив" - "Спартак": фотоотчет матча

В матче 20-го тура чемпионата России "Локомотив" в Черкизово принимал "Спартак". Команды завершили встречу вничью - 1:1. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.






























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Теги: Локомотив Спартак Фото
Сегодня, 01:30
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