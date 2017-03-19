Валерий Карпин: Кутепову надо было контролировать Ари, а не смотреть на мяч

Эксперт "Матч ТВ" Валерий Карпин поделился мнением о матче 20-го тура премьер-лиги, в котором красно-белые в гостях сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1)."Локомотив" очень резво начал игру, подал подряд три-четыре угловых. Потом "Спартак" взял всё в свои руки, забрал мяч. "Локомотив" же стал играть в пять защитников, два опорных, а Фернандеш и Миранчук играли практически по опорным полузащитникам "Спартака".Гол Ари? Там была ошибка Ильи Кутепова. Надо контролировать игрока, а не смотреть на мяч. Все атаки "Локомотива", в том числе в ситуации с голом Ари, начинались с необоснованных потерь "Спартака". Комбаров полез в середину и потерял мяч на ровном месте. Можно выделить и хороший прессинг "Локомотива".Второй тайм "Спартак" начал намного лучше, забил гол. Потом "Локомотив" встрепенулся на 5-10 минут, а после этого уже "Спартак" опять пошёл в атаку и, в принципе, мог забить. Были перспективные подходы. Возможно, не хватало последнего паса. А в эпизоде в самом конце игры защитник "Локомотива" успел вынести мяч, плюс Гилерме здорово среагировал", - сказал Карпин.