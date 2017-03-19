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В "Боруссии" Д исключают переход Усмана Дембеле в "Барселону"

Руководство и тренерский штаб дортмундской "Боруссии" не намерены расставаться с нападающим команды Усманом Дембеле. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

"Ещё и года не прошло с тех пор, как Дембеле пополнил ряды "Боруссии". Игрок чувствует себя здесь очень неплохо. Мы с ним обговорили все вопросы, касающиеся его будущего.

Договорились, что следующий шаг будем делать вместе. Возможно, это футболист, который когда-нибудь и будет играть в "Барселоне", но только не в следующем сезоне", — приводит слова Цорка интернет-портал Goal.
Теги: Боруссия Д Барселона
Сегодня, 08:12
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