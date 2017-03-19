Петер Штегер: нам удалось показать совсем другой футбол, чем на прошлой неделе

Главный тренер "Кельна" Петер Штегер прокомментировал победу своей команды в матче против "Герты" (4:2) в двадцать пятом туре Бундеслиги.



"Мы сыграли отличный первый тайм. Но "Герта" всегда держит соперника в напряжении, особенно за счет своих стандартов. Нам удалось показать совсем другой футбол, чем на прошлой неделе. В действиях было больше ясности и сохранялась структура. Было важно прервать неудачную серию. Такие победы заставляют нас гордиться", - приводит его слова Kicker.