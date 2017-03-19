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Карло Анчелотти уверен, что игрокам "Баварии" не грозит потеря мотивации
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что полностью доверяет своим футболистам. Итальянский специалист сказал это в ответ на вопрос о том, могут ли его подопечные в концовке сезона потерять мотивацию, имея большое преимущество над остальными командами Бундеслиги.
"Я верю своим игрокам. Они профессионалы и сосредоточены на своих задачах, У нас нет проблем с тем, чтобы сохранить высокую мотивацию", — приводит слова Анчелотти интернет-издание Sport1.
"Я верю своим игрокам. Они профессионалы и сосредоточены на своих задачах, У нас нет проблем с тем, чтобы сохранить высокую мотивацию", — приводит слова Анчелотти интернет-издание Sport1.
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