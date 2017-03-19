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Зинедин Зидан: для меня не существует вопроса Кейлора Наваса

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал полемику относительно голкипера команды Кейлора Наваса.

В последнее время испанская пресса неоднократно поднимала вопрос о том, должен ли коста-риканский футболист и в следующем сезоне защищать ворота "сливочных". Наваса нередко критиковали за игру, и даже сообщалось, что "Реал" начал поиски нового вратаря.

"Для меня не существует вопроса Кейлора Наваса. У нас есть Навас, Касилья и Рубен. Так что мы должны продолжать играть с ними. Футболист может ошибаться, но матч с "Атлетиком" мы выиграли и благодаря действиям Наваса", — цитирует Зидана Marca.
Теги: Зидан Навас
Сегодня, 09:28
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