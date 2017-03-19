Фабиу Коэнтрау в 2012 году дал взятку, чтобы пройти экзамен по вождению

Стала известна причина, по которой защитник Фабиу Коэнтрау не участвовал в тренировочном процессе "Реала" в последнее время. Футболист находился в Браге, где признался в суде, что в 2012 году заплатил 4 тыс. евро, чтобы обманным путём сдать теоретическую часть экзамена по вождению.



Коэнтрау рассказал, что один из экзаменаторов подсказывал ему правильные ответы жестами руки. Защитник "Реала" признал, что не сдал бы экзамен без помощи, так как знал ответы только на половину вопросов.



Португалец отметил, что в тот момент он находился в шаге от перехода в "Реал", и у него было мало времени, чтобы получить водительские права до переезда в Мадрид, где он столкнулся бы с языковым барьером при сдаче экзамена.



Суд постановил, что Коэнтрау должен перечислить в благотворительный продовольственный фонд 3 тыс. евро.