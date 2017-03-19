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Эрик Питерс: "Сток Сити" должен был набрать одно очко по итогам матча с "Челси"

Защитник "Сток Сити" Эрик Питерс прокомментировал поражение от "Челси" (1:2) в 29-м туре английской Премьер-лиги.

"Я допустил грубую ошибку, и соперник забил победный гол. Это была плохая игра с моей стороны. Тяжело это принять, ведь мы хорошо играли против "Челси". У "Сток Сити" были шансы на успех, мы должны были набрать одно очко.

Всегда приятно играть против больших команд в таком агрессивном ключе. Мне это приносит удовольствие", — приводит слова Питерса интернет-портал BBC Sport.
Теги: Сток Сити Челси
Сегодня, 10:28
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