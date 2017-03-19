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На матче "Крылья Советов" — "Ростов" ожидается свыше 5 тыс. зрителей

Сегодня утром на стадионе "Металлург" в Самаре состоялось традиционное предматчевое совещание, на котором были обсуждены организационные вопросы игры 20-го тура РФПЛ "Крылья Советов" – "Ростов", а также представлена форма, в которой команды выйдут на поле.

Организаторы ожидают на матче свыше 5000 зрителей, около 30 из них будут поддерживать гостей.

Самарская команда проведёт матч в футболках синего цвета (тёмно-синие шорты), вратарский комплект чёрного цвета. Гости сыграют в футболках и шортах жёлтого цвета. Голкипер ростовчан выйдет на поле в свитере и шортах песочного цвета, сообщает официальный сайт "Крыльев Советов".
Теги: Крылья Советов Ростов
Сегодня, 11:34
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(0)
№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
«Ростов»
Действительно почему так мало для такого города. Тем более игра с командой участницей Еврокубков. Не уважают болельщики Самары свою команду.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (2)

Докуя для миллионного города....
Регистрация: 28.12.2015
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