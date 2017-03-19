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Серхио Рамос сыграл с "Атлетиком" спустя 48 часов после госпитализации

Защитник "Реала" Серхио Рамос вышел в основе команды на матч 28-го тура Примеры против "Атлетика" (2:1) спустя 48 часов после госпитализации, информирует AS.

За двое суток до игры капитан мадридцев был доставлен в одну из столичных клиник, где ему поставили капельницу с физраствором для облегчения серьезного приступа гастроэнтерита. Участие футболиста в матче в Бильбао исключалось, однако сам Рамос принял решение помочь команде, которая и так испытывала кадровые проблемы в обороне в связи с травмами Рафаэля Варана и Пепе.
Теги: Рамос Атлетико Реал
Сегодня, 12:06
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№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 12:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну надо же,вышел через два дня после поноса.Герой.
Регистрация: 15.06.2016
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