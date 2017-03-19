Франк Пасси: футболисты застряли в тактических построениях

Главный тренер "Лилля" Франк Пасси прокомментировал ничью своей команды в матче против "Марселя" (0:0) в тридцатом туре Лиги 1.



"Мы должны поздравить игроков. Они застряли в тактических построениях. Они отдавали много силы, чтобы уничтожить все наступательные действия соперника. Мы набрали только одно очко, но для нас это неплохой момент. Команда добивается прогресса, обретает уверенность", - приводит его слова L'Equipe.