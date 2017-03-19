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Фран Эскриба: мы играли лучше, чем "Лас-Пальмас"

Главный тренер "Вильярреала" Фран Эскриба прокомментировал поражение своей команды в матче против "Лас-Пальмаса" (0:1) в двадцать восьмом туре испанской Примеры.

"Я могу быть удовлетворен тем, как сыграла команда. Мы играли в меньшинстве, и это заставляло нас рисковать. Мы играли лучше, чем "Лас-Пальмас". Поэтому мне жаль, что мы проиграли этот матч", - передает его слова официальный сайт клуба.
Теги: Вильярреал Лас-Пальмас
Сегодня, 12:23
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