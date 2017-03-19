Дион Даблин: страсть Конте передается игрокам

Бывший нападающий "Лестера" Дион Даблин прокомментировал победу "Челси" в матче против "Сток Сити" (2:1) в 29-м туре чемпионата Англии.



"Выдающаяся страсть Конте передается игрокам. Вот что делает их чемпионами", - передает его слова ВВС.